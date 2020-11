Die Jurassic-World-Filme in der 4k-Box: Freut euch auf viele Extras und Top-Qualität

Alle Jurassic Park- und Jurassic World-Filme in einer Blu-ray-Box: Das wünscht sich so mancher Fan. Nun gibt es eine Collection in 4k Ultra HD mit allen 5 Filmen des Franchises.

Regisseur Steven Spielberg hat 1993 bestimmt nicht geahnt, dass aus seinem Jurassic Park eine Reihe werden würde, die bis in die 2020er Jahre existiert und zu den erfolgreichsten Franchises der Filmgeschichte gehört. Kein Ende ist in Sicht bei den Abenteuern rund um die Dinos in unserer heutigen Zeit. Jede Generation kann die Jurassic World-Geschichte neu entdecken. Noch ganz frisch ist die Jurassic World 5-Movie Collection mit allen 5 Jurassic-Filmen. Seit dem 12. November 2020 ist sie verfügbar und wer noch einen freien Platz auf seinem Weihnachtszettel hat, sollte die Box bestellen oder vermerken. Jetzt Jurassic World - 5 Movie Collection in 4k Ultra HD bestellen * In der Collection sind die bereits vorhandenen 5 Filme mit vielen Extras enthalten. Jurassic Park (1993) - Regie: Steven Spielberg Enthält 2 Discs: 4K UHD und Blu-ray Disc

Rückkehr in den Jurassic Park

Kurzfeatures aus dem Archiv

Hinter den Kulissen

Storyboard

Produktionsarchive Vergessene Welt - Jurassic Park (1997) - Regie: Steven Spielberg Enthält 2 Discs: 4K UHD und Blu-ray Disc

Rückkehr in den Jurassic Park

Kurzfeatures aus dem Archiv

Hinter den Kulissen

Storyboard

Produktionsarchive Jurassic Park III (2001) - Regie: Joe Johnston Enthält 2 Discs: 4K UHD und Blu-ray Disc

Ein Besuch bei ILM

Kurzfeatures aus dem Archiv

Hinter den Kulissen

Vergleich: Storyboards und Endfassung

Produktionsarchive Jurassic World (2015) - Regie: Colin Trevorrow Enthält 2 Discs: 4K UHD und Blu-ray Disc

Deleted Scenes

Chris Pratt & Colin Trevorrow sprechen über Jurassic World

Hinter den Kulissen

Innovation-Center-Tour mit Chris Pratt Jurassic World 2: Das gefallene Königreich (2018) - Regie: J.A. Bayona Enthält 2 Discs: 4K UHD und Blu-ray Disc

Am Set mit Chris Pratt & Bryce Dallas Howard

Das Königreich entwickelt sich weiter

Die Geburt des Indoraptors

Möge das Bieten beginnen!

Tod durch Dino

Monster in einer Villa

Showdown auf dem Dach

Malcoms Rückkehr und mehr

Wie geht es mit Jurassic World weiter? Die Reihe wird fortgesetzt mit Jurassic World 3: Dominion. Dabei handelt es sich um eine direkte Fortsetzung von Jurassic World 2, wieder mit Chris Pratt in der männlichen und Bryce Dallas Howard in der weiblichen Hauptrolle. Am meisten dürften sich Fans aber über die Rückkehr von gleich drei Hauptdarstellern aus Jurassic Park freuen. Aller Wahrscheinlichkeit nach kommt der Blockbuster am 10. Juni 2022 in die deutschen Kinos.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Was sagt ihr zum Jurassic World-Franchise? Welcher Film ist euer Favorit?