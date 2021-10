Die Kostüme und Masken aus Haus des Geldes – jetzt rechtzeitig für Halloween sichern

Ihr sucht noch nach einem Kostüm für Halloween? Wie wäre es mit Overall und Maske aus Haus des Geldes? Amazon hat diverse Outfits dazu aktuell im Angebot.

Wer kennt es nicht: Halloween steht vor der Tür, aber das passende Kostüm fehlt! Falls ihr derzeit noch nach einer Last-Minute-Lösung für die bevorstehende Horror-Party am 31. Oktober sucht, haben wir jetzt das passende Outfit für euch – Overalls und Masken im Look von Haus des Geldes.

Bei Amazon gibt es derzeit verschiedene Versionen der Kostüme aus der bekannten Netflix-Serie, darunter sowohl günstige Overalls und Masken als auch eine offiziell lizensierte Deluxe-Variante. Sowohl Sparfüchse als auch anspruchsvolle Serienfans kommen hier also auf ihre Kosten.



Netflix: Haus-des-Geldes-Kostüme kaufen – Diese Varianten bekommt ihr bei Amazon

Amazon bietet derzeit sowohl Komplettpakete für Kostüme aus Haus des Geldes inklusive Overall, Maske und Waffe an als auch die Dali-Maske einzeln. Außerdem gibt es eine lizensierte Deluxe-Version des Kostüms mit Maske und Overall. Die Preise liegen bei zehn bis 15 Euro für die Maske, 21 Euro für Overall plus Maske und aufblasbarer Waffe und 50 bis 70 Euro für die Deluxe-Version. Die Overalls sind jeweils in verschiedenen Größen verfügbar.



Ein Hinweis vorweg: Wir verlinken euch weiter unten eine nicht-lizensierte Version des Kostüms inklusive Overall, Maske und Waffe. Diese Variante ist laut Amazon aktuell in verschiedenen Größen via Prime-Versand lieferbar und sollte noch vor Halloween bei euch eintreffen. Der Vollständigkeit halber findet ihr unten außerdem die offizielle Version des Kostüms, die laut Amazon aber erst ab November 2021 wieder verfügbar ist.

Haus des Geldes - Overall mit Maske und Waffe *

© Amazon Haus des Geldes Kostüm

Preis: 20,99 Euro (kostenloser Versand mit Amazon Prime)

Größen: 160-170 (S), 170-175 (M), 175-180 (L), 180-185 (XL), 185-190 (XXL)

Haus des Geldes - Maske*

© Amazon Haus des Geldes Maske

Preis: 9,99 Euro (kostenloser Versand mit Amazon Prime)

Haus des Geldes - Offiziell lizensiertes Deluxe-Kostüm *

© Amazon Haus des Geldes Kostüm Deluxe

Preis: 50,85 Euro - 72,38 Euro (kostenloser Versand mit Amazon Prime)

Größen: ML und XL

Haus des Geldes - Offiziell lizensierte Maske *

© Amazon Haus des Geldes Maske offiziell

Preis: 11 Euro (kostenlose Lieferung mit Amazon Prime)

Haus des Geldes - Offiziell lizensiertes Kostüm mit Overall und Maske *

© Amazon Haus des Geldes Kostüm offiziell

Preis: 29,49 Euro plus 4,99 Euro Versand (Größe S) beziehungsweise 34,90 Euro mit kostenlosem Versand (Größe M/L)



Größen: S, M/L



Falls ihr also noch nach einem Last-Minute-Kostüm für Halloween am 31. Oktober 2021 sucht, solltet ihr hier fündig werden. Der schnelle Versand via Amazon Prime dürfte auch eine rechtzeitige Lieferung ermöglichen.



Worum geht es bei Haus des Geldes?

Die erfolgreiche Serie Haus des Geldes handelt von einem minutiös geplanten Raubüberfall, der nach monatelanger Vorbereitung erfolgreich ablaufen soll. Dazu heuert ein ominöser Mann, der nur als "Professor" bekannt ist, acht Spezialisten an, die einen Einbruch in die spanische Banknotendruckerei Fábrica Nacional de Moneda y Timbre durchführt.

Die spanische Thriller-Serie erfreut sich auf Netflix großer Beliebtheit. Auf dem Streaming-Dienst läuft aktuell die fünfte Staffel, die auch das Finale der Story um den Professor und seine Crew einläuten soll.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.