Die Kostüme aus Squid Game könnt ihr hier kaufen – sie sehen überraschend echt aus

Fans der Netflix-Serie Squid Game, aufgepasst: Bei Amazon gibt es aktuell diverse Kostüme zu dem koreanischen Horror-Hit im Angebot. Inklusive Jumpsuits, Overalls und Masken.

Squid Game ist als neuester Netflix-Hit in aller Munde – und da verwundert es wenig, dass diverse Anbieter bei Amazon jetzt pünktlich zu Halloween diverse Kostüme zu der Horrorthriller-Serie anbieten. Ihr könnt die Kostüme etwa bei Amazon kaufen.



Verschiedene Varianten der ikonischen Jump-Suits sowie die Masken der Bösewichte aus Squid Game stehen zur Auswahl. Wer noch nach einem passenden Outfit für die bevorstehende Party am 31. Oktober sucht, wird hier sicherlich fündig. Die Kostüme sehen überraschend authentisch aus, was bestimmt auch am reduzierten Design der Serie liegt. Das macht sie so perfekt als Verkleidung für die kommenden Halloween-Partys.

Squid-Game-Kostüme kaufen: Diese Varianten gibt es bei Amazon

Ihr könnt bei Amazon derzeit sowohl die Jumpsuits der Teilnehmer als auch die Overalls der Bewacher und deren Masken erwerben. Die Preise rangieren zwischen 7 und 18 Euro für eine Maske, knapp 30 Euro für einen Jumpsuit und 40 Euro für einen Overall. Die Anzüge sind in verschiedenen Größen erhältlich.

Squid Game Overall ohne Maske *

© Amazon/Netflix Squid Game Overall ohne Maske

Preis: 24,97 Euro plus 5 Euro Versandkosten

Größen: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Squid Game Maske 4er-Set *

© Amazon/Netflix Squid Game: Maske des Anführers und der Wachen

Preis: 20,29 Euro plus 3,99 Euro Versandkosten

Squid Game Jumpsuit (diverse Nummern) *

© Amazon/Netflix Squid Game Jumpsuit (diverse Nummern)

Preis: 27,99 Euro*

Größen: S, M, L, XL, XXL, 3XL



Squid Game Overall-Set mit Maske, Gürtel und Handschuhen *

© Amazon/Netflix Squid Game Overall-Set mit Maske, Gürtel und Handschuhen

Wenn ihr zu den zahlreichen Fans von Squid Game gehört und auf eurer nächsten Halloween-Party ordentlich für Gruselstimmung sorgen wollt, könnt ihr hier auf jeden Fall zugreifen. Bedenkt aber die möglicherweise etwas längere Lieferzeit, da die meisten der oben genannten Anbieter aus Asien versenden.



Was ist Squid Game eigentlich?

Bei Squid Game handelt es sich um eine Horror-Serie des südkoreanischen Regisseurs Hwang Dong-hyuk. Die Serie läuft auf Netflix und hat sich dort innerhalb kürzester Zeit zum absoluten Publikumsliebling entwickelt, der sogar Bridgerton den Rang als erfolgreichste Netflix-Produktion ablaufen könnte.



Squid Game ähnelt inhaltlich Vorbildern wie Die Tribute von Panem oder Battle Royale: 456 hoch verschuldete Koreaner werden auf eine einsame Insel gelockt, um dort in verschiedenen Spielen um rund 45,6 Milliarden Won (etwa 33 Millionen Euro) zu spielen. Teilnehmer, die aus den Spielrunden als Verlierer hervorgehen, werden sofort exekutiert.

