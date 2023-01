Die Mumie-Star Brendan Fraser rührt mit Dankesrede zu Tränen: "Dieser Mann verdient alles"

Am Wochenende wurde Brendan Fraser bei den Critics Choice Awards als Bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Seine emotionale Dankesrede zieht Kreise im Internet.

Wir befinden uns mitten in der Award-Season und fiebern gespannt den Oscars entgegen. Eine Kategorie scheint bereits entschieden zu sein: Bester Hauptdarsteller. Obwohl wir im vergangenen Jahr einige starke Schauspielleistungen auf der großen Leinwand bestaunen konnten, gibt es mit Brendan Fraser einen klaren Favoriten.

In dem Drama The Whale von Black Swan-Regisseur Darren Aronofsky spielt Fraser die Hauptrolle und erhält dafür seit der Premiere in Venedig Lob. Nun wurde der nächste Schritt zum Oscar getan: Fraser wurde beim Critics Choice Award als Bester Hauptdarsteller ausgezeichnet, wie der Hollywood Reporter berichtet.

Großes Hollywood-Comeback mit The Whale: Brendan Fraser befindet sich auf dem besten Weg zum Oscar

Ein berührendes Highlight des Abends: Frasers Dankesrede, in der er kurz seine Erfahrungen in Hollywood anschneidet und sich bei seinen Co-Stars bedankt. Besonders emotional wurde es, als er auf Aronofsky zu sprechen kam:

[...] Und Darren Aronofsky, ich war in der Wildnis und hätte wahrscheinlich eine Spur aus Brotkrümeln hinterlassen sollen, aber du hast mich gefunden. Und wie alle guten Regisseure hast du mir nur gezeigt, wohin ich gehen muss, um dorthin zu gelangen, wo ich sein musste.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Whale schauen:

The Whale - Trailer (English) HD

Einen humorvollen Seitenhieb hat Fraser ebenfalls in seiner Rede untergebracht:

Es war Herman Melville, der einmal schrieb: 'Es gibt nur fünf Kritiker in Amerika. Der Rest schläft.' Ich bin so froh, dass ihr für mich aufgewacht seid. Wo wart ihr bei Furry Vengeance?

Auf Twitter wird Fraser für seine Rede gefeiert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

"Dieser Mann verdient alles", kommentiert ein Fan unter einem Video von Frasers Dankesrede. Jetzt hoffen wir nur, dass Fraser nach The Whale nicht wieder in Vergessenheit gerät und Universal endlich einem vierten Die Mumie-Film grünes Licht gibt. Dann wäre das große Hollywood-Comeback komplett.

Wann startet The Whale in Deutschland im Kino?

Obwohl The Whale seit seiner Venedig-Premiere für Aufsehen sorgt, müssen wir uns hierzulande noch eine ganze Weile gedulden. Der deutsche Kinostart des neuen Aronofsky-Films erfolgt erst am 27. April 2023.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Werdet ihr euch The Whale im Kino anschauen?