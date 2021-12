Die Netflix-Horror-Serie, die ihr 2022 nicht verpassen dürft: Gewaltiger Trailer zu Zombie-Kracher All Of Us Are Dead

Netflix hat schon Anfang des Jahres einen echten Horror-Kracher in petto: Im Januar startet mit All of Us Are Dead die nächste Serie aus dem Squid Game-Land Südkorea.

Das Schöne am Zombie-Genre: Es lässt sich unendlich variieren, es bleibt immer frisch. Seit über eineinhalb Jahren ist die Zombie-Serie All Of Us Are Dead in Arbeit.

Zombie-Horror: Der tolle Teaser-Trailer zu All of Us Are Dead bei Netflix

Jetzt haben wir einen ersten Teaser-Trailer zu dem Horror-Event bei Netflix. Er ist stylisch, gewaltig und wird euch mit seinen schnellen Schnitten in verzerrte Zombie-Gesichter einfach nur überrollen.



All of Us Are Dead - S01 Teaser HD

Wann startet die Horror-Serie All of Us Are Dead bei Netflix?

Anfang des nächsten Jahres soll sie starten und weil heute Silvester ist, bedeutet das: In einem Monat am 28. Januar 2022. Das ist ein Freitag, stellt euch also auf ein schönes Binge-Wochenende ein.

Worum geht es in All of Us Are Dead?

In aller Kürze: Die Serie spielt an einer südkoreanischen Highschool, die von Untoten befallen wird.

Etwas ausführlicher: Die Toten beginnen auf der Erde zu wandeln. Genauer gesagt: sie rennen. Ein mysteriöses Virus beginnt in Südkorea die Menschen in wilde und gefräßige Zombies zu verwandeln. Mitten in dem Chaos befindet sich eine Gruppe von Schülerinnen und Schülerin, die sie in ihrem Schulgebäude verschanzen. Für sie beginnt ein Kampfs ums Überleben. Mit allen Mitteln müssen sie die rasenden Zombies von sich fern halten und bekämpfen, um nicht selbst mit dem Virus infiziert zu werden.

Das sind die Hintergründe der Zombie-Serie bei Netflix

Die neue Serie basiert auf einem Webcomic von Joo Dong-geun, dessen Titel ungefähr mit "Now at our School" übersetzt werden kann. Lee Jae-kyoo (Intimate Strangers) führte Regie und Chun Sung-il (The Pirates) schrieb das Drehbuch für All Of Us Are Dead.

