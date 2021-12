Die besten Serien 2021: Das ist die Top 20 des Jahres

Von der Marvel-Dominanz bei Disney+ bis zu den Fantasy- und Sci-Fi-Perlen bei Netflix und Amazon: Das Streaming-Jahr hatte es in sich. Hier sind die besten 20 Serien 2021.

Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind und der unausweichliche Drang, sich am Neujahrsmorgen verkatert selbst vorzulügen, im neuen Jahr nicht nur gesünder, sondern auch erfolgreicher und besser zu leben. Alle Jahre wieder wählen FILMSTARTS und Moviepilot auch die besten Serien des Jahres.

2021 hat es uns mit hervorragenden und unfassbar unterschiedlichen Serien bei allen Streaming-Anbietern nicht gerade einfach gemacht, die Top 20 zu küren. Deswegen ein kurzer Einblick dazu, wie die Liste der besten Serien 2021 zustande gekommen ist.

So lief das Voting zur Top 20 der besten Serien 2021 ab

Wie schon im vergangenen Jahr (hier findet ihr die besten Filme 2020 und hier die besten Serien 2020) haben wir uns mit den Kolleg:innen von FILMSTARTS zusammengetan, um unsere Serienexpertise zu bündeln und möglichst unterschiedliche Interessen miteinbeziehen zu können.

Jede Person konnte insgesamt 10 Serien einreichen und dabei Punkte vergeben: von 10 Punkten für ihre persönliche Nummer 1, bis zu 1 Punkt für ihre persönliche Nummer 10.

und dabei Punkte vergeben: von 10 Punkten für ihre persönliche Nummer 1, bis zu 1 Punkt für ihre persönliche Nummer 10. Anschließend wurden die Punkte, die an die jeweiligen Serien vergeben wurden, zusammengezählt. Wenn also Gute-Laune-Geheimtipp Ted Lasso zweimal auf Platz 1, einmal auf Platz 8 und dreimal auf Platz 10 gewählt wurde, kommt die Serie auf insgesamt 26 Punkte. Aus dieser Punktzahl ergibt sich das finale Ranking.

Damit sich eine Serie bzw. Staffel qualifizierte, musste sie zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. Dezember 2021 in Deutschland gestartet sein. Wiederholungen, US-Ausstrahlung etc. wurden somit nicht berücksichtigt.

Doch selbst, wenn wir es versucht haben: Unsere Redakteur:innen konnten nicht alles sehen, was 2021 Premiere gefeiert habt. Schreibt uns eure persönliche Serien-Top 10 für 2021 also gerne in die Kommentare! Und nun wollen wir euch nicht weiter auf die Folter spannen.

Die besten Serien 2021 – Platz 20: You, Staffel 3

You - S03 Trailer (Deutsch) HD

Auch in Staffel 3 bewies You - Du wirst mich lieben, dass kein Streaming-Anbieter einen beleseneren Psychopathen im Programm hat als Netflix. Joe (Penn Badgley) und seine Angetraute Love (Victoria Pedretti) wirbelten das Serienprinzip (Psycho-Junge tritt unwissendes Mädchen und mordet, um ihr Herz zu gewinnen) einmal gehörig durcheinander, hauchten dem Romcom-Thriller neues Leben ein und zeigten ganz nebenbei, das Seelenverwandtschaft manchmal mehr Fluch als Segen ist.

You Staffel 1-3 streamt bei Netflix

Die besten Serien 2021 – Platz 19: Dexter: New Blood

Dexter: New Blood - S09 Trailer (English)

Jahrelang schleppten sich Dexter-Fans mit gebrochenen Herzen durch den Serien-Alltag. Zu enttäuschend war das große Finale der Hit-Serie um den meuchelnden Forensiker gewesen. Dexter: New Blood bewies dieses Jahr, dass die Geschichte um den Serienkiller Dexter Morgan noch lange nicht auserzählt ist. Und vereinte das Beste der Ursprungsserie mit dringend notwendigen neuen Impulsen.

Dexter: New Blood streamt bei Sky*

Die besten Serien 2021 – Platz 18: Kevin Kühnert und die SPD

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach der Bundestagswahl ist vor der Bundestagswahl. Oder zumindest vor der nächsten großen medialen Auseinandersetzung mit Politikschaffenden. Kevin Kühnert sorgte mit der Aussage, große Konzerne wie BMW enteignen zu wollen, für Aufregung. Jetzt sitzt er im Bundestag als Vertreter einer Partei, die in der Vergangenheit als Teil der Großen Koalition für ihre Tatenlosigkeit kritisiert wurde. Die mehrteilige Dokumentation Kevin Kühnert und die SPD triumphiert da, wo andere scheitern. Sie gewährt tatsächliche Einblicke in das Leben eines jungen Berufspolitikers, der viel verändern will – und damit immer wieder an die Grenzen der Realität und seiner Partei stößt. Und das Beste: Ihr könnt sie kostenfrei im Netz gucken.

Kevin Kühnert und die SPD streamt in der ARD Mediathek und auf YouTube

Die besten Serien 2021 – Platz 17: LOL: Last one Laughing, Staffel 1 und 2

Was ist das für ‘ne Show hier Last One Laughing - S01 Trailer (Deutsch) HD

Was passiert, wenn man mehrere deutsche Comedians in ein appartmentmäßiges Set sperrt, sie mit absurden Requisiten ausstattet und ihnen verbietet, für die nächsten Stunden zu lachen? Perfekte Unterhaltung! LOL: Last One Laughing zeigte, dass deutsche Comedy oft dann am Besten funktioniert, wenn sie sich aus Situationen heraus ergibt. Der einzige tragische Dämpfer in einem sehr erfolgreichen Jahr für dieses Wahnsinnsformat rund um Michael Herbig: Mit Mirco Nontschew verstarb ein Gast-Star und geplanter Teilnehmer der kommenden dritten Staffel.

LOL: Last one Laughing streamt bei Amazon Prime Video*

Die besten Serien 2021 – Platz 16: Midnight Mass

Midnight Mass - S01 Trailer (Deutsch) HD

Midnight Mass ist nicht nur die wahrscheinlich größte Horroserie des Jahres, sondern auch eine der besten. Überraschend kommt das nicht, schließlich bewies Mike Flanagan schon mit Spuk in Hill House und Spuk in Bly Manor, dass er packende Netflix-Serien rund um übernatürliche Ereignisse kann. Midnight Mass erzählt die Geschichte einer kleinen Inselgemeinde und eines mysteriösen Priesters – und das so intensiv, dass sich selbst Horror-Legende Stephen King ins Hemd machte.

Midnight Mass streamt bei Netflix

Die besten Serien 2021 – Platz 15: Invincible

Invincible - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Wer Superheld:innen-Storys als spannende Serie erzählt haben möchte, musste 2021 nicht zwingend zu Marvel greifen. Invincible war eine echte Überraschung und zeigte die unerträgliche Beschwerlichkeit des Superhelden-Daseins aus den Cartoon-Augen eines Nachwuchs-Helden, dessen Vater der mächtigste Mann der Welt ist – und bei weitem nicht das strahlende Vorbild, als das er von der Öffentlichkeit gesehen wird.

Invincible streamt bei Amazon Prime Video*

Die besten Serien 2021 – Platz 14: Shadow and Bone

Shadow and Bone Legenden der Grisha - S01 Trailer (Deutsch) HD

Fantasy ist auch immer irgendwie Realitätsflucht. Und 2021 war ein Jahr, aus dessen Realität man sich gerne mal für ein paar Stunden verabschieden wollte. Shadow and Bone - Legenden der Grisha kam also genau zur richtigen Zeit und packte die Geschichte um eine junge Frau, die die Elemente beeinflussen kann, in beeindruckende Bilder. Shadow and Bone war nicht die einzige Adaption einer Fantasy-Buchreihe, die 2021 zur Serie gemacht wurde. Aber durch ihre reiche, vielschichtige Geschichte und faszinierende Welt die mit Abstand beste.

Shadow and Bone – Legenden der Grisha streamt bei Netflix

Die besten Serien 2021 – Platz 13: Succession, Staffel 3

Succession - S03 Trailer (English) HD

Egal, ob man sich nun für Mediendynastien, US-Konzerne und ätzende Superreiche interessiert oder nicht: Wer Succession nicht guckt, ist selbst schuld. Denn mit Staffel 3 hat die Serie ihren bisherigen Höhepunkt erreicht. Dabei wurde sie in den USA schon davor zum Besten gezählt, was die Game of Thrones-Heimat HBO in den letzten 10 Jahren produziert hat. Auch in Deutschland haben sich Logan Roy und seine furchtbaren Kinder mittlerweile eine kleine aber feine Fanbase erkämpft: mit genialen Schauspielleistungen und einer emotionalen Tiefe, die nur von den unfassbar kreativen Beleidigungen übertroffen wird.

Succession Staffel 1-3 streamt bei Sky*

Die besten Serien 2021 – Platz 12: Hawkeye

Hawkeye - S01 Trailer (Deutsch) HD

Jeremy Renners Hawkeye mag der Langweiligste der Avengers sein, eines kann man ihm allerdings nicht nehmen: Wenn jemand seiner Relevanz aus dem MCU das Leben eines Superhelden mit der Tristesse einer ganz normalen bürgerlichen Existenz verbinden kann, dann ist es der Mann mit den Adleraugen. Ähnlich wie WandaVision beschäftigt sich auch diese Marvel-Serie intensiv mit dem Trauma, das Thanos' Massenmord-Plan hinterlassen hat. Statt nur in der Vergangenheit zu leben, macht Hawkeye aber etwas ungleich Unterhaltsameres: Es baut mit Kate Bishop (Hailee Steinfeld) eine tolle Frauenfigur auf, die Lust auf mehr macht. Und wird gleichzeitig auch noch zur Spielwiese für Florence Pughs Black Widow-Nachfolgerin.

Hawkeye streamt bei Disney+*

Die besten Serien 2021 – Platz 11: The White Lotus

The White Lotus - S01 Trailer (Englisch) HD

Weiße Strände. Blaues Meer. Wolkenloser Himmel. So viel feines Essen und hochwertige Drinks, wie man sich nur wünschen kann: Das namensgebende hawaiianische Resort in The White Lotus ist der perfekte Ort, um mal so richtig abzuschalten. Stattdessen entwickelten sich rund um die Luxus-Suiten kleinere und größere Dramen, die die Serie mit ebenso viel Witz wie sozialkritischem Fingerspitzengefühl eskalieren ließ. The White Lotus zeigte unfassbar unterhaltsam und in beneidenswert schönen Bildern, was wir wahrscheinlich sowieso schon wussten: Reiche Menschen sind selbst im Urlaub furchtbar. Und: Nehmt niemals Drogen, die ihr im Rucksack eines Teenagers gefunden habt.

The White Lotus streamt bei Sky*

Die besten Serien 2021 – Platz 10: The Expanse, Staffel 6

The Expanse - S06 Trailer (English) HD

The Expanse mag in der Breite der Gesellschaft nicht so groß diskutiert worden sein wie andere Titel auf dieser Liste, ist aber zweifelsohne eine der besten wenn nicht die beste Sci-Fi-Serie der letzten Jahre. In Staffel 6 ließ das Serien-Meisterwerk 2021 die Crew des Raumschiffs Rocinante auf eine letzte gemeinsame Mission aufbrechen – und enttäuschte auch auf den letzten Lichtjahren nicht. Ein würdiger Abschied für eine Reihe, die clever die Waage hielt zwischen politischen Spannungen, wissenschaftlichem Anspruch und klassisch epischer Space Opera.

The Expanse Staffel 1-6 streamt bei Amazon Prime Video*

Die besten Serien 2021 – Platz 9: The Beatles: Get Back

The Beatles Get Back - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

In der dreiteiligen Dokumentarserie The Beatles: Get Back sehen wir die einflussreichste Band des 20. Jahrhunderts bei Arbeit, Langeweile und Streit. 468 Minuten lang! Das ist viel zu lang und ausschweifend und großartig, weil kreative Eingebungen eben nicht ohne die Minuten toter Zeit entstehen können (und davon gibt es mindestens 354!). Mit dem schnöseligen Regisseur Michael Lindsay-Hogg präsentiert die Serie von Peter Jackson überdies einen vorzüglichen Bösewicht, der nach einem Gastauftritt in Succession schreit.

The Beatles: Get Back streamt bei Disney+*

Die besten Serien 2021 – Platz 8: Only Murders in the Building

Only Murders In The Building - S01 Trailer (Deutsch) HD

Nach dutzenden True Crime-Podcasts und True Crime-Dokus war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis eine Serie die Frage stellt: Was, wenn True Crime-Fans plötzlich in ein echtes Verbrechen verwickelt wären? Oder noch besser: in einem echten Mord ermitteln, um ihre Ergebnisse anschließend im eigenen True Crime-Podcast breittreten zu können? Die Comedy-Serie Only Murders in the Building nimmt sich genau diesem Szenario an und macht daraus eine unvergleichlich lustige Persiflage auf unsere Faszination mit spektakulären Mordfällen. Oder um es mit einem Kollegen zu sagen: "Mord im Orientexpress, aber im New Yorker Nobel-Wohnhaus".

Only Murders in the Building streamt bei Disney+*

Die besten Serien 2021 – Platz 7: Sex Education, Staffel 3

Sex Education - S03 Trailer 2 (Deutsch) HD

Es gibt nicht viele Serien, die die Leichtigkeit und den absoluten Horror der Pubertät zu gleichen Teilen gut abbilden. Sex Education, die schönste Liebeserklärung an Emanzipation, Freundschaft und sexuelle Vielfalt seitdem es Serien gibt, schafft es seit mittlerweile drei Staffeln. Und lieferte dabei noch ganz nebenbei den besten musikalischen Serienmoment 2021 ab. Oder habt ihr einen superengagierten Schulchor schon mal derart euphorisch "Fuck the Pain Away" von Peaches singen hören, während eine verklemmte Schulleiterin grimmig aus dem Off lauscht und plant, euch ein für allemal die Lust auf Sex zu verderben, womit sie am Ende natürlich nur spektakulär scheitern kann? Nein? Na also.

Sex Education Staffel 1-3 streamt bei Netflix

Die besten Serien 2021 – Platz 6: Mare of Easttown

Mare of Easttown - S01 Trailer (Deutsch) HD

Familiengeheimnisse mit tödlichem Ausgang sind klassischerweise ein guter Stoff für düstere Miniserien. Wie intensiv und wendungsreich Mare of Easttown die Geschichte einer verbitterten Ermittlerin erzählt, die nach einem tragischen Vorfall auch noch nach Mordverdächtigen unter den Leuten suchen muss, die ihr am nächsten stehen, ist zweifelsohne beeindruckend. Wer beim Thema Mord nicht laut "hier!" ruft: Mare of Easttown lohnt sich auch schon rein deshalb, um der herausragenden Kate Winslet beim Vapen zuzusehen.

Mare of Easttown streamt bei Sky*

Die besten Serien 2021 – Platz 5: Loki

Loki - Trailer 2 (Deutsch) HD

Antiheld:innen sind die neuen Held:innen. Und kaum eine andere Serie spielte mit dieser Prämisse so wie Loki und musste dabei auch noch so viel Verantwortung für die Zukunft des MCU wuppen. Loki etablierte die Bedeutung verschiedener Zeitebenen und die Gefahren des Multiversums, das in Spider-Man: No Way Home und dem nächsten Doctor Strange-Film eine bedeutende Rolle spielt. Gleichzeitig zeigte es aber auch das Trauma eines Marvel-Bösewichts, der erkennen muss, dass es für ihn niemals ein Happy End geben kann. Überraschenderweise funktioniert beides – und macht auch noch richtig viel Spaß.

Loki streamt bei Disney+*

Die besten Serien 2021 – Platz 4: Arcane

Arcane - S01 Trailer (Deutsch) HD

Hätte vorher jemand gesagt, dass die Serienadaption eines E-Sport-Titels zu den besten Serien 2021 gehört, hätten wir ihn wahrscheinlich für verrückt erklärt. Netflix ist mit Arcane allerdings genau das gelungen. Die Adaption des Computerspiels League of Legends bestach allerdings nicht nur durch seine faszinierende Fantasy-Geschichte, sondern auch durch atemberaubende Animationen, die in der Serienlandschaft einen neuen Maßstab setzen dürfen. Wie man im E-Sport sagt: GG – Good Game, Netflix.

Arcane streamt bei Netflix

Die besten Serien 2021 – Platz 3: Squid Game

Squid Game - S01 Trailer (Deutsch) HD

Es gibt viele Theorien dazu, wieso ausgerechnet Squid Game – Stand jetzt – die meistgesehene Netflix-Serie aller Zeiten ist. Vielleicht liegt es an der cleveren Mischung aus Kapitalismus- und Gesellschaftskritik und der sich selbst 2021 noch neu anfühlenden Idee, tödliche Wettbewerbe als klassische Kinderspiele durchzuziehen. Vielleicht war die Welt nach dem unglaublichen Erfolg von Parasite aber auch einfach bereit für den ganz großen Serienhit aus Südkorea. Sicher ist nur so viel: Squid Game verdient den Hype. Und wir können Staffel 2 kaum abwarten.

Squid Game streamt bei Netflix

Die besten Serien 2021 – Platz 2: Ted Lasso, Staffel 2

Ted Lasso - S02 Trailer (English) HD

Wenn es eine Serie gibt, die uns zu besseren Menschen machen könnte, dann ist es die über einen optimistischen Amerikaner, der ein Fußballteam zurück in die britische Premier League coachen soll – obwohl er von Fußball eigentlich gar keine Ahnung hat. Staffel 2 von Ted Lasso erweiterte seine Prämisse aus gegenseitiger Unterstützung und zunehmend absurder werdenden Popkultur-Witzen allerdings um psychologische Untiefen, die so wahrscheinlich niemand erwartet hätte. Und blieb dadurch weiter spannend. In einer Welt voller Superbösewichte und machthungriger Genies, seid ein Ted Lasso.

Ted Lasso Staffel 1-2 streamt bei AppleTV+

Die besten Serien 2021 – Platz 1: WandaVision

WandaVision - S01 Trailer (Deutsch) HD

2021 war zweifelsohne das Jahr der Marvel-Serien. Doch WandaVision machte etwas, wovon Loki und Co. mit all ihrer MCU-Verbundenheit und den Action-Exzessen nur träumen konnten: Es erzählte eine im Kern sehr ruhige und traurige Geschichte um eine Frau, die einfach nicht wahrhaben will, die Liebe ihres Lebens verloren zu haben. Und spielte dabei ebenso detailgetreu wie elegant die komplette Fernsehgeschichte der klassischen TV-Familien-Sitcom durch. Wir ziehen unseren imaginären Hut, Marvel, und wischen uns ein letztes Tränchen aus dem Augenwinkel. Auf ein neues Serienjahr voller Überraschungen!

WandaVision streamt bei Disney+*

Die besten Serien 2021 des Streamgestöber-Teams im Podcast

Das Serien-Jahr 2021 hat viele Highlights hervorgebracht. Wir blicken zurück und stellen euch kurz und knackig die besten Serien der letzten 12 Monate vor - von Netflix-Erfolgen über Marvel-Kracher bei Disney+ bis zu Streaming-Geheimtipps.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dafür haben Max und Esther sowie ihr Special Guest, Filmstarts' Leinwand-Liebe-Moderator Sebastian, jeweils ihre 5 Lieblingsserien 2021 mitgebracht und diese um die bestbewertesten Serien bei Moviepilot ergänzt.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was ist eure Lieblingsserie 2021?