Die neue Big Bang Theory-Serie geht dahin, wo sich noch keine Serie aus dem Sitcom-Universum hinwagte

The Big Bang Theory bekommt noch ein Spin-off und der Serien-Schöpfer hat jetzt verraten, dass er sich damit sehr weit aus seiner Komfortzone heraus bewegt.

The Big Bang Theory zählt nach wie vor zu den erfolgreichsten Sitcoms überhaupt. Kein Wunder also, dass bereits zwei Nachfolge-Serien an den Start gegangen sind und sich die dritte in Entwicklung befindet. Die heißt Stuart Fails to Save the Universe und soll einiges anders machen als die bisherigen TBBT-Projekte.

The Big Bang Theory-Spin-Off Stuart Fails to Save the Universe nutzt wohl richtig viel CGI

Wie Variety berichtet, war Sitcom-Guru Chuck Lorre am Montag beim Banff World Media Festival in Kanada zu Gast und hat unter anderem auch über sein kommendes Projekt Stuart Fails to Save the Universe gesprochen. Das soll überraschenderweise auf sehr viele Computer-generierte Effekte setzen:

Es gibt viel CGI. Da gibt es jede Menge speziellen, technischen Kram, der ... weißt du, in meiner Karriere war bisher eine große Produktion, wenn zwei Leute auf einer Couch sitzen und Kaffee trinken. Das hier ist anders.

Der Serien-Schöpfer von The Big Bang Theory erklärt auch direkt, wieso eine mehr oder weniger klassische Sitcom plötzlich richtig viel Special Effects benötigt. Das dürfte vor allem daran liegen, dass die Hauptfigur Stuart ein Comic-Laden-Besitzer und richtiger Nerd ist. Was sich natürlich auch in der Ausrichtung der Serie widerspiegelt:

Das ist der Versuch, die Welt von Science-Fiction und Fantasy in eine Komödie einzufügen.

Für Chuck Lorre sei das vor allem eine spannende, neue Erfahrung:

Ich bin dabei komplett außerhalb meines Elements, was genau das ist, was ich wollte. Das ist, worauf ich gehofft habe: Etwas zu tun, womit ich keine Erfahrung habe. Und vielleicht kann ich etwas lernen, während wir voranschreiten.

Es sieht also ganz danach aus, als würde sich die neue TBBT-Serie nicht nur inhaltlich, sondern auch stilistisch mit dem Lebensinhalt des Comic-Laden-Besitzers Stuart auseinandersetzen. Wie das dann genau abläuft, bleibt abzuwarten.

Mehr über das neue The Big Bang Theory-Spin-Off: Alle wichtigen Infos zu Stuart Fails to Save the Universe wie Start & Besetzung

Wann startet die Serie Stuart Fails to Save the Universe bei uns?

Aktuell befindet sich die Serie laut Variety immer noch im Entwicklungsstadium bei Warner Bros. TV und wurde noch nicht offiziell von HBO Max in Auftrag gegeben. Die Chancen, dass das passiert, stehen aber wohl gut und wenn alles klappt, könnte die Serie womöglich schon 2026 an den Start gehen, wahrscheinlich aber erst später.

Zum Glück gibt es neben den The Big Bang Theory-Staffeln aber ja auch noch die sieben Staffeln Young Sheldon sowie Georgie & Mandy.