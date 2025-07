Die neue DSDS-Jury steht: Umstrittener Gangster-Rapper Bushido ist erstmals an Bord

Seit einiger Zeit wird vermutet, wer nun Pietro Lombardi als Jurymitglied bei DSDS ersetzen wird. Nun gibt es endlich eine offizielle Antwort von RTL.

Seit einigen Tagen streute die Bild-Zeitung Gerüchte über die neue Jury von Deutschland sucht den Superstar, doch nun bestätigt RTL die Spekulationen endgültig: Bushido wird Teil der DSDS-Jury. Dieser Schritt ist nicht überraschend, da der Rapper schon seit einiger Zeit vermehrt in RTL-Formaten zu sehen ist. Wer noch in der Jury sitzt, erfahrt ihr hier.



"Es ist eine Ehre": Bushido freut sich über DSDS-Einsatz

Erst Bushido & Anna-Maria, dann Eltons 12 und jetzt Deutschland sucht den Superstar: Bushido wird Teil der nächsten DSDS-Jury. "DSDS hat Generationen geprägt", sagt der Rapper in einer Pressemitteilung und spielt dabei auf die über 20-jährige Geschichte der Castingshow an. Er holt noch weiter aus:



Jetzt selbst Teil dieser Jury zu sein, ist für mich mehr als nur Show. Es ist eine Ehre. In einer Zeit, in der sich alles schnell verändert, will ich helfen, echte Stimmen zu finden – Menschen mit Geschichten, mit Kämpfen, mit Herz.



Für Bushido wird es wohl eine Herausforderung, wenn er jegliche Art von Musik und nicht nur Rap beurteilen muss. Dass in der DSDS-Jury Personen mit Rap-Erfahrung sitzen, ist aber keine Seltenheit. Dies fing 2014 mit Kay One an und setzte sich bis zur letzten Staffel fort, in der Rapperin Loredana Teil der Jury war.



Weitere TV-News:

DSDS: Das sagen die anderen Jury-Mitglieder

Neben Urgestein Dieter Bohlen ist auch Schlagersängerin Isi Glück mit dabei. Im Fernsehen ist sie aber keine Newcomerin, denn sie war schon bei Germany's Next Topmodel, der #CoupleChallenge und Kampf der Realitystars zu sehen. Auch sie freut sich auf die neue Staffel DSDS und auf ihre beiden Kollegen:



Ich feier' nicht nur gerne gute Partys, sondern kenne auch die Veranstaltungs-Branche mittlerweile wie meine Westentasche.[...] Für mich ist es eine große Ehre, zusammen mit Dieter Bohlen und Bushido Deutschlands neuen Superstar suchen zu dürfen. Ich kann es kaum abwarten, bis die Dreharbeiten endlich beginnen.



Auch Dieter Bohlen ist, wie bei fast jeder DSDS-Staffel, wieder mit dabei. Er ist vor allem wegen der unterschiedlichen Musikexpertise der drei Juror:innen gespannt. Er sagt:



Bushido und ich werden auf jeden Fall völlig verschiedene Meinungen zu gewissen Musikgenres haben. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass Bushido Schlager gut findet. Ich höre mir jetzt auch nicht den ganzen Tag harten Rap an. Ich stehe einfach auf große Balladen, auf tolle Melodien und tolle Stimmen. Und dann haben wir mit Isi Glück noch eine erfolgreiche Ballermann Sängerin in der DSDS-Jury.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wann die neue DSDS-Staffel startet

Die neue Staffel von Deutschland sucht den Superstar ist für Frühjahr 2026 angesetzt und soll auf RTL und RTL+ zu sehen sein. Aktuell läuft noch die Bewerbungsphase für das Casting.