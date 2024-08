Die neue Historienserie von Amazon übertraf Gladiator 2 schon vor dem Start

Dieses Jahr steht im Zeichen der Gladiatoren dank Those About To Die und Gladiator 2. Wie sich Amazon-Serie und Ridley Scott-Blockbuster in die Quere kamen, lest ihr hier.

Vergangenes Jahr hat sich die Welt noch gefragt, wie oft Männer wirklich an das Römische Reich denken, aber 2024 werden Zweifler aller Geschlechter bekehrt. Dieses Jahr erscheinen nämlich gleich zwei Großproduktionen, die in die antiken Gassen und Amphitheater des Alten Roms entführen.

Einerseits ist da die Serie Those About To Die von Regisseur und Produzent Roland Emmerich. Die 1. Staffel regiert seit Wochen über die Top 10 der meistgesehenen Serien bei Amazon. Zum anderen wartet im Herbst die Fortsetzung Gladiator 2 auf uns, bei der 24 Jahre nach dem Original wieder Ridley Scott Regie führt. Serie und Kinofilm stehen normalerweise nicht in direkter Konkurrenz – außer es geht um die Sicherung von Drehorten. Und genau hier kamen sich die beiden Gladiatoren-Geschichten in die Quere.

Die Amazon-Serie hat Gladiator 2 den Drehort weggeschnappt

Die Geschichte geht in etwa so: Ridley Scott wollte Gladiator 2 unter anderem in den traditionsreichen Cinecittà Studios in Rom drehen. Auf dem 400.000 Quadratmeter großen Gelände stand schon Ben Hur für sein berühmtes Wagenrennen vor der Kamera und Elizabeth Taylors Mammut-Produktion Cleopatra ließ hier ebenfalls das Alte Rom auferstehen. Ridley Scott drehte in den Cinecittà Studios zuletzt House of Gucci. Bei Gladiator 2 kam ihm jedoch jemand zuvor.

Amazon Anthony Hopkins in Those About To Die

Das hat Robert Rodat in einem Interview mit Empire (via FILMSTARTS ) verraten. Laut dem ausführenden Produzenten von Those About to Die wollte Ridley Scott Teile von Gladiator 2 in Cinecittà Studios drehen, konnte es aber nicht, weil sie schon durch die Amazon-Serie belegt waren. Rodat erklärte dazu:

Es ist kein Wettbewerb, aber die Möglichkeiten in Rom sind begrenzt, und soweit ich weiß, war [Ridley Scott] enttäuscht, dass er dort nicht drehen konnte. Dafür möchte ich mich entschuldigen!

Stattdessen sei Scott mit der Produktion nach Malta ausgewichen. Was die britische Regie-Legende dazu sagt, ist nicht bekannt. Aber mit Malta hat er reichlich Erfahrung. Hier drehte er nicht nur Napoleon, sondern bereits einige Szenen aus dem originalen Gladiator, die im Alten Rom spielen.

Mehr zum Römischen Reich:

Those About To Die spielt etwa 100 Jahre vor Gladiator 2

Zumindest hinsichtlich der Handlung dürften sich die beiden Historienproduktionen nicht ins Gehege kommen. Those About To Die beginnt etwa um das Jahr 79 n. Chr. herum, als die Söhne des Kaisers Vespasian (Anthony Hopkins) um die Nachfolge streiten. Parallel dazu werden Handlungsstränge aus den diversen Schichten der römischen Gesellschaft geknüpft, darunter die Gladiatoren im Circus Maximus.

Gladiator 1 war dagegen 180 n. Chr angesiedelt und Teil 2 spielt noch einmal mindestens 15 Jahre nach diesen Ereignissen. Diesmal steht der frühere Thronerbe Lucius im Mittelpunkt, der dem Reich den Rücken gekehrt hat. Nach einem Angriff wird er jedoch in den Gladiatorendienst gezwungen.

Alle Episoden der 1. Staffel von Those About To Die streamen im Abo von Amazon Prime. Bis zum Kinostart von Gladiator 2 dauert es derweil noch eine Weile. Am 14. November wird es so weit sein. Dann könnt ihr euch selbst überzeugen, welche Drehorte eine glaubwürdigere Antike abgeben: Malta oder die Cinecittà Studios.