Die One Piece-Vorlage hat einen der besten Schurken direkt am Anfang entsorgt – und die Netflix-Serie darf den Fehler auf keinen Fall wiederholen

Die Netflix-Adaption von One Piece hat einen unglaublich tollen Fiesling hervorgebracht. Die Serie darf nicht denselben Fehler wie die Anime-Vorlage machen und ihn beerdigen.

Netflix' Anime-Adaption One Piece ist verdient zum Hit geworden. Nicht nur, weil die Macher viel Liebe und Respekt für die Vorlage zeigen, sondern an einigen Stellen sehr klug von ihr abweichen. Ein Beispiel ist Fiesling Arlong (in der Adaption: McKinley Belcher III). Damit er Fans in Staffel 2 erhalten bleibt, muss die Adaption erneut mit der Vorlage brechen. Vorsicht, Spoiler!

One Piece-Fiesling Arlong muss die Netflix-Piraten in Staffel 2 auf die Probe stellen

Arlong ist der Anführer einer Gruppe von Fischmensch-Piraten, die die Gewässer des East Blue erobern wollen und dafür unter anderem das Dorf Kokos brutal unterjochen. Er hat Heldin Nami (Emily Rudd) als Kind versklavt und ihre Mutter getötet. Er ist nicht nur ein spannender, sondern ein für die Hauptfiguren wichtiger Bösewicht. Aber nach einem Duell mit Ruffy (Iñaki Godoy) kommt er in der Anime-Vorlage nie wieder vor. Das ist ein Fehler, den die Netflix-Adaption nicht wiederholen sollte.

Netflix Arlong (McKinley Belcher III) in der Netflix-Serie

Es ist ein Fehler, weil Arlong wie keine andere Figur ein Gradmesser für Namis Entwicklung ist. Er könnte sie in einem schwachen Moment mit ihrem Kindheits-Trauma überfallen und den Stolz über ihren Werdegang infrage stellen. Er könnte in Staffel 2 oder Staffel 3 zeigen, welche Stärke Nami tatsächlich erworben hat. In einer Serie, deren wichtigstes Thema der Kampf für die eigenen Träume ist, hat eine Figur wie Arlong extremes Potenzial.

One Piece: Arlong liefert in der Netflix-Serie durch eine wichtige Änderung die besten Szenen

Im One Piece-Anime mag das Fehlen der Figur nicht ins Gewicht fallen, weil ständig neue Fieslinge mit interessanten Eigenschaften aufkreuzen. Die Netflix-Umsetzung muss ihren Fokus begrenzen und erreicht genau das durch diverse Veränderungen gegenüber der One Piece-Vorlage.

Eine davon verleiht Arlong eine spannende neue Motivation. Ist er im Anime nur ein hasserfüllter Rassist, wird er in der Netflix-Serie zum grausamen Rächer für die Unterjochung der Fischmenschen. Die Monologe, in denen er süffisant die Überheblichkeit der menschlichen Rasse attackiert, zählen zum Besten, was die Adaption zu bieten hat.

Toei Animation/Crunchyroll Arlong und Nami im One Piece-Anime

Umso verschwenderischer wäre es für Netflix, ihn nach dem Staffel 1-Finale einfach verschwinden zu lassen. Neben seiner Bedeutung für Nami besitzt er in der Realfilm-Version eine schizophrene Mischung aus Unterdrücker und Unterdrücktem, an der die Machtverhältnisse der One Piece-Welt vielschichtig erklärt werden können.

Staffel 2 der Netflix-Serie ist mittlerweile beschlossene Sache. Für die kommenden Staffeln stehen den Produzenten unzählige Fieslinge aus der Vorlage zur Verfügung. Ich für meinen Teil hoffe, dass sie sich auf die spannendsten konzentrieren. Und Arlong gehört, auch durch die Eigenleistung der Adaption, definitiv dazu.

