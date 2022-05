Die peinlichste Spider-Man-Szene aus allen 8 Filmen: Regisseur erklärt sie endlich

In Spider-Man 3 wurde Tobey Maguire als Peter Parker durch eine peinliche Tanzeinlage zur Witzfigur. Regisseur Sam Raimi hat jetzt über den Grund für die Szene gesprochen.

Mit Doctor Strange in the Multiverse of Madness ist Sam Raimi nach vielen Jahren nochmal zum Superhelden-Film zurückgekehrt. Berühmt wurde er damals aber vor allem als Regisseur der Spider-Man-Trilogie mit Tobey Maguire. Unter den drei Teilen löste Spider-Man 3 nicht nur aufgrund der Fülle an Bösewichten die stärksten Diskussionen aus.

Auch die kurzzeitige Charakterwandlung von Peter Parker zum Fiesling im Emo-Look spaltete die Marvel-Fans extrem. Besonders die legendär peinliche Tanzeinlage machte den Superhelden zur Witzfigur. Jetzt hat Raimi nochmal über die Szene gesprochen.

Spider-Man 3-Tanzeinlage sollte unterhaltsam sein

Laut Murphy's Multiverse wurde der Regisseur jetzt im Interview mit Fandom nochmal über seine Gedanken zur wohl peinlichsten Spider-Man-Szene überhaupt gefragt. Raimi sagt, dass die Tanzeinlage bewusst albern und lächerlich wirken sollte:

Na ja, wir wollten es witzig machen. Es war Peter Parkers Version – dieses lahme Kind – davon, wie es sein muss, sein böses Ich zu sein. Aber er ist so gepeitscht. Er ist so außer sich, dass das seine Meinung dazu ist. Und das kam beim Publikum nicht gut an. Aber genau das haben wir versucht. Also bin ich nicht überrascht, dass die Leute … Ich bin froh, dass die Leute es lustig finden! Wir wollten, dass es Spaß macht.

Schaut hier noch Yves' Interview mit Sam Raimi über Doctor Strange 2 und Spider-Man:

Spider-Man 4 mit Tobey Maguire & Doctor Strange 2: Yves trifft Sam Raimi | Interview

Mit Peters Tanzeinlage hat Raimi auf jeden Fall eine der unvergesslichsten Spider-Man-Szenen überhaupt geschaffen. Kaum ein anderer Moment der Filmreihe wurde so oft zum Meme wie Tobey Maguires Wandlung zum Möchtegern-Badass.

Ob der Regisseur so einen Moment auch in Doctor Strange 2 eingebaut hat, könnt ihr selbst herausfinden. Der neue MCU-Film läuft ab sofort in den Kinos.

