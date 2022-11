Die Phantastische Tierwesen-Reihe ist wohl endgültig tot, aber neue Harry Potter-Filme näher als je zuvor

Auch wenn zurzeit keine Filme in Planung sind, will Warner Bros. Discovery-CEO David Zaslav Franchises ausbauen. Dafür plant er wohl auch mehr Harry Potter-Stoff.

Die Strategie von Warner Bros. Discovery nach der Fusion mit Warner Media wird langsam klarer. CEO David Zaslav sprach jetzt darüber, dass sich das Studio in Zukunft wieder stärker auf die beliebtesten und erfolgreichsten Franchises konzentrieren will. Dabei nannte er auch konkret die Harry Potter-Reihe.

Warner Bros. Discovery-CEO wünscht sich neuen Harry Potter-Stoff mit J.K. Rowling

Wie Variety berichtet, äußerte Warner Bros. Discovery-CEO David Zaslav beim Call über die Einnahmen des dritten Quartals konkrete Wünsche über den Ausbau der erfolgreichsten Warner-Marken.

[...] Wir hatten seit 13 Jahren keinen Superman-Film mehr. Wir haben seit 15 Jahren keinen Harry Potter-Film mehr gemacht. Die DC-Filme und die Harry Potter-Filme haben in den letzten 25 Jahren einen Großteil der Gewinne von Warner Bros. Motion Pictures eingebracht. [...]

[...] Batman, Superman, Aquaman, wenn wir in Zukunft etwas mit JK zu Harry Potter machen können, Herr der Ringe, was machen wir dann mit Game of Thrones? Was machen wir mit vielen der großen Franchises, die wir haben? Wir konzentrieren uns auf Franchises. [...]

Zuletzt wurde schon bekannt, dass Guardians of the Galaxy- und The Suicide Squad-Regisseur James Gunn für die Zukunft der DC-Filme angestellt wurde. Aktive Pläne für neue Harry Potter-Filme gibt es laut Quellen von Variety derzeit nicht.

Auffällig ist, dass Zaslav kein Wort über die Phantastische Tierwesen-Reihe verliert. Nach dem letzten, finanziell enttäuschenden Teil ist das Harry Potter-Spin-off wohl so gut wie am Ende. Dafür sind weitere Harry Potter-Filme wahrscheinlicher als je zuvor, falls J.K. Rowling für neue Projekte begeistert werden kann.

