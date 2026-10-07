Regielegende dreht größten Abenteuerfilm 2027 mit Hugh Jackman – jetzt haben wir einen Starttermin

Ridley Scotts nächstes Filmprojekt ist eine abenteuerliche Neuverfilmung von Die Schatzinsel mit Hugh Jackman. Erfahrt hier auf Moviepilot, wann der Streifen 2027 in die Kinos kommt.

Mit 88 Jahren ist Ridley Scott (Alien, Gladiator) noch immer nicht am Ende seiner langen Karriere angekommen. Aktuell arbeitet er unter der Fahne von Sony Pictures an einer ambitionierten Neuverfilmung des Literaturklassikers Die Schatzinsel, welche noch fast genau ein Jahr auf sich warten lässt. Laut Collider wurde der US-Start nun für den 11. November 2027 eingeplant – und wie wir wissen, lassen Deutschlandstarts bei Abenteuer-Blockbustern dieser Größenordnung nicht lange auf sich warten beziehungsweise kommen oft sogar schon einen Tag vorher zu uns.

Ridley Scotts Die Schatzinsel macht Hugh Jackman zu Blackbeard

Die Schatzinsel von Autor Robert Louis Stevenson wurde schon unzählige Male in Filmform gebracht. Die kommende Version von Scott wird Wolverine-Darsteller und Publikumsmagnet Hugh Jackman als legendären Piraten zeigen. Allerdings nicht, wie vorher flächendeckend falsch berichtet, als Long John Silver, sondern als Blackbeard.

In weiteren Rollen sollen Adolescence-Newcomer Owen Cooper und Hugh Grant (Heretic) an Bord sein. Passend wäre der junge Cooper in der Hauptrolle des jungen Jim Hakwins, der eine Karte zu einem versteckten Piratenschatz findet und sich daraufhin auf eine gefährliche Reise über die Meere begibt.



Eine weitere Adolescence-Connection hat der neue Treasure Island-Film durch Drehbuchautor Jack Thorne, der dem Literaturklassiker von 1883 zusammen mit Scott als großes Hollywood-Abenteuer einen frischen Anstrich verleihen soll.

Eine Treasure Island-Serie erscheint noch in diesem Jahr

Gleichzeitig arbeitet man für MGM+ an einer brandneuen Serienadaption von Die Schatzinsel, die bereits am 11. Oktober 2026 erscheinen soll. Long John Silver wird darin von David Oyelowo dargestellt, während Tom Sweet und Hayley Atwell weitere Rollen als Jim Hawkins und dessen Mutter Bess haben. Als Serienschöpfer steht Robert Murphy hinter dem Projekt. Gedreht wurde die Schatzinsel-Serie unter anderem in Großbritannien und auf Teneriffa.

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Passend zur Halloween-Zeit erwarten uns im Oktober Stephen King-Horror bei Amazon, monströse Mystery bei Netflix und die Vorgeschichte eines Kult-Slashers. Unter den 15 Highlights finden sich zudem wahnwitzige Sci-Fi von Marvel, ein Wiedersehen mit Serienkiller Dexter sowie die Neuverfilmung von Die Schatzinsel.