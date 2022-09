Die schönste Indiana Jones-Reunion nach 38 Jahren: Indy und Shorty liegen sich in den Armen und alle müssen weinen

Auf der D23 Expo wurde am Wochenende der erste Trailer zu Indiana Jones 5 mit Harrison Ford enthüllt. Darüber hinaus kam es zu einem wundervollen Wiedersehen mit Ke Huy Quan.

Lucasfilm war bei der D23 Expo dieses Jahr nicht nur mit neuen Star Wars-Projekten vertreten. Auch Indiana Jones 5 spielte bei der Präsentation eine wichtige Rolle. Ein sichtlich gerührter Harrison Ford stellte den heiß erwarteten Film zusammen mit Franchise-Neuling Phoebe Waller-Bridge auf der Bühne vor.

Es war jedoch nicht der einzige berührende D23-Moment im Hinblick auf Indiana Jones. Kurze Zeit später eroberten zwei Bilder das Internet im Sturm, die Ford zusammen mit seinem einstigen Co-Star Ke Huy Quan zeigen. Der war vor 38 Jahren in Indiana Jones und der Tempel des Todes als Short Round aka Shorty zu sehen.

Indiana Jones-Reunion mit Harrison Ford und Ke Huy Quan

Auf Instagram teilt Quan zwei Schnappschüsse von der D23. Er und Ford umarmen sich strahlend. Bei diesem wunderschönen Anblick bleibt kein Auge trocken.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

"Ich liebe dich, Indy", kommentiert der inzwischen 51 Jahre alte Shorty-Darsteller die Reunion. Seitdem wurden die Bilder unzählige Male von Fans in den sozialen Netzwerken geteilt. Sogar Mark Hamill, der mit Ford mehrere Star Wars-Filme drehte, ist sichtlich gerührt und schreibt: "Wieder vereint und es fühlt sich so gut an."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für viele Fans stellt sich nun die Frage: Werden wir Shorty in Indiana Jones 5 sehen? Offiziell angekündigt ist Quans Rückkehr nicht. Auf der D23 war der Schauspieler zugegen, weil er zum Cast der 2. Staffel von Loki gehört. Das passt durchaus: Quan feierte mit dem Multiversums-Abenteuer Everything Everywhere All at Once sein Comeback.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Indiana Jones 5 startet am 29. Juni 2022 in den deutschen Kinos. Wir drücken die Daumen, dass sich Indy und Shorty eines Tages nochmal auf der großen Leinwand über den Weg laufen.

Podcast: Die besten Serien im September 2022

Ihr sucht neue Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im September bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. findet ihr hier in unserer Monatsvorschau im Podcast.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Streamgestöber-Ausgabe stellen wir euch die 20 großen Serien-Highlights des Monats vor. Mit dabei sind Blockbuster-Starts wie Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht und die neue Star Wars-Serie Andor bei Disney+.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Würdet ihr euch über Shortys-Rückkehr in Indiana Jones 5 freuen?