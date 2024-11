Die Simpsons machten vor fast 20 Jahren ein großes Versprechen – aber Fans warten bis heute und die Zeit läuft bald ab

Bart Simpsons Tafel-Gag in Die Simpsons ist für viele Fans so etwas wie das Wort zum Sonntag, praktisch heiliges Popkulturgut. Doch ein mittlerweile fast 20 Jahre alter Witz der Serie könnte ihr nun zum Verhängnis werden.

Als im Jahr 2007 der erste und bisher einzige Simpsons-Film in die Kinos kam, waren die Fans der Serie Die Simpsons komplett aus dem Häuschen. Schließlich dauerte es eine gefühlte Ewigkeit bzw. 18 Staffeln, bis es endlich so weit war. Der Film wurde ein voller Erfolg und spielte über 535 Millionen US-Dollar an den Kinokassen ein .

Da verwundert es kaum, dass die Schreie nach einer Fortsetzung auf der großen Leinwand immer lauter werden. Und obwohl es seitdem immer wieder Hinweise auf angebliche Fortschritte bei der Entwicklung von Die Simpsons 2 gibt, lässt das Sequel weiterhin auf sich warten. Die Gründe dafür erläuterte Simpsons-Showrunner Al Jean bereits vor über vier Jahren.

Diese lange Wartezeit könnte den Macher:innen um Simpsons-Schöpfer Matt Groening nun aber auf die Füße fallen. Schuld daran ist ausgerechnet ein inzwischen fast 20 Jahre alter Tafel-Gag der Serie.

Bart Simpson versprach, dass wir keine 20 Jahre auf den nächsten Simpsons-Film warten müssen

Springen wir 17 Jahre zurück in die Vergangenheit: Im September 2007 feiert die erste Folge der 19. Simpsons-Staffel ihre Premiere auf dem US-Sender Fox. Die in Deutschland Die unglaubliche Reise in einem verrückten Privatflugzeug betitelte Episode ist zugleich die erste Simpsons-Folge, die nach dem Erscheinen des Kinofilms ausgestrahlt wird.

Im Intro der Folge nimmt die Serie im legendären Tafel-Gag sogar direkt Bezug auf den Film und dessen lange Entstehungsphase. Darin schreibt Bart Simpson auf die Tafel: „I will not wait 20 years to make another movie." (Deutsch: Ich werde keine 20 Jahre warten, um einen weiteren Film zu machen.)

Damit ist klar, dass nur noch drei Jahre verbleiben, um dieses Versprechen einzuhalten. Prinzipiell wäre eine Veröffentlichung von Die Simpsons 2 in dieser Spanne noch möglich. Laut den Interview-Aussagen von Al Jean gegenüber Screen Rant im Mai 2024 erscheint ein Release der Fortsetzung bis 2027 aber eher unrealistisch. Darin gab er nämlich zu: „Es wäre verfrüht zu sagen, wir hätten ein Drehbuch in der Entwicklung."

Es klingt also ganz danach, dass dieser ambitionierte Tafel-Gag zu einem Bumerang für die Verantwortlichen wird. Betrachtet man die 17 Folgen, in denen die Simpsons die Zukunft vorhergesagt haben, wirkt das fast schon ironisch.

Eine gute Nachricht versteckt sich hinter dieser Erkenntnis aber dennoch: Immerhin wollen Groening und Co. nicht auf Biegen und Brechen eine Fortsetzung machen. Dass sie sich für das filmische Produkt alle Zeit der Welt nehmen, ist im kreativen Sinne bestimmt eine gute Entscheidung.

Alle Folgen und den Film von Die Simpsons gibt's im Stream

Alle bisher komplett veröffentlichten 35 Staffeln von Die Simpsons, und somit auch die oben erwähnte Episode aus Staffel 19, könnt ihr in der Streaming-Flatrate von Disney+ anschauen. Dort gibt es zudem auch Die Simpsons - Der Film im Repertoire.