Die Spin-off-Serie zu Will Smiths größter Action-Rolle ist jetzt auf Netflix versteckt

Zu Will Smiths größter Actionfilm-Reihe gibt es eine Spin-off-Serie. Die ist jetzt auf Netflix, doch Fans müssen danach suchen.

In Will Smiths Filmografie finden sich einige ikonische Auftritte, die mittlerweile auch ohne den Star ein Eigenleben entwickelt haben. Gerade spaltet die neue Bel-Air-Serie noch das Publikum, da gibt es schon die Spin-off-Serie zu seiner größten Action-Rolle im Stream: Der Bad Boys-Ableger L.A.’s Finest ist jetzt auf Netflix. Der Neuzugang kommt allerdings ohne Trompeten und Fanfaren. Und das hat seine Gründe.

Ohne Will Smith: Die Bad Boys-Serie wird von Netflix versteckt

Dabei klingt das Spin-off vielversprechend: Die Serie folgt Syd Burnett (Gabrielle Union), der Schwester von Will Smiths Bad Boys-Partner Marcus Burnett (Martin Lawrence), die mit ihrer Partnerin Nancy McKenna (Jessica Alba) Verbrecher in der Stadt der Engel jagt. Burnett dürfte vielen Fans noch aus Bad Boys II bekannt sein und zeigt in der Serie einmal mehr, dass sie sich von ihren männlichen Kollegen nicht die Butter vom Brot nehmen lässt.

Über zwei Staffeln hinweg müssen sich Syd und Nancy dabei mit allerlei Drogenbossen und Serien-Killern herumschlagen, während sie die düsteren Altlasten ihrer eigenen Vergangenheit aufarbeiten. Das klingt nach einem kurzweiligen Konzept für Millionen an Bad Boys-Fans. Warum ist L.A.'s Finest auf Netflix dennoch nur über die Suchfunktion zu finden?



Es könnte damit zusammenhängen, dass die Serie nach äußerst lauwarmen Kritiken (via Rotten Tomatoes ) schon nach der zweiten Staffel vom US-Sender Spectrum abgesetzt wurde. Die Bad Boys-Community sollte aber auch hierzulande einen Blick riskieren: Gerade die Leistungen von Gabrielle Union und Jessica Alba sind absolut sehenswert. Und können sich selbst mit Will Smiths größter Action-Paraderolle messen.

