Will Smith will unbedingt die "richtige" Version seines größten Superhelden-Debakels sehen

Ähnlich wie bei Justice League existiert auch von Suicide Squad eine ganz andere Schnittfassung. Will Smith hat jetzt ebenfalls gesagt, dass er sie unbedingt sehen will.

Nach dem Synder-Cut von Justice League wünschen sich viele DC-Fans auch die alternative Schnittfassung von Suicide Squad. Laut Regisseur David Ayer ist die ursprüngliche Version seines komplett vom Studio veränderten Blockbusters leicht fertigzustellen. Warner müsste ihm nur die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung stellen.

Auch wenn Suicide Squad damals ein finanzieller Erfolg war, wurde der künstlerisch entstellte DC-Film von der Kritik und vielen Fans stark zerrissen. Jetzt hat sich auch Deadshot-Star Will Smith zum Ayer-Cut geäußert und gesagt, dass er die "richtige" Version des Superhelden-Fiaskos unbedingt sehen will.

Komplett neue Fassung von Suicide Squad ist bisher noch verloren

Auf dem roten Teppich bei der Premiere zur düsteren Sitcom-Neuauflage Bel-Air hat Will Smith gegenüber Variety auch über die alternative Suicide Squad-Schnittfassung gesprochen:

Lass mich dir sagen, dass für Suicide Squad eine ganze Menge auf dem Boden des Schnittraums geblieben ist. Ich wäre dabei. Ich liebe diese Welt. Ich liebe, was in beiden Versionen geschaffen wurde. Ich würde es sehr gerne [sehen].

Will Smith scheint generell noch viel an Suicide Squad zu liegen. Zuletzt zeigt er sich auch sehr erleichtert darüber, dass sein Charakter Deadshot nicht in James Gunns DC-Neuauflage The Suicide Squad dabei war und er somit nochmal zurückkehren könnte.

Auch wenn es wohl nie zu einer Fortsetzung von David Ayers Suicide Squad kommen wird, wäre es trotzdem ein erfüllender Abschluss, wenn die ursprüngliche Schnittfassung des Regisseurs vollendet und veröffentlicht werden könnte.

Erst letztes Jahr wurde der Ayer-Cut von Suicide Squad wieder geteast, nachdem ein Bild mit einem Kuss zwischen Will Smiths Deadshot und Margot Robbies Harley Quinn aufgetaucht ist:

Die Romanze zwischen beiden DC-Figuren wäre nur ein Teil dieser Version, die sich ähnlich wie der Synder-Cut wohl extrem von der Suicide Squad-Kinofassung unterscheiden dürfte. Warner hat sich als verantwortliches Studio aber immer noch nicht offiziell zum Ayer-Cut geäußert. DC-Fans müssen also ähnlich wie Will Smith weiter hoffen.

Wollt ihr den Ayer-Cut von Suicide Squad nach James Gunns Neuauflage immer noch sehen?