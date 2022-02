Zwischen „hohl“ und „brillant“: Will Smiths neue Bel-Air-Serie spaltet das Publikum bereits zum Start

Die neue Bel-Air-Serie von Will Smith ist angelaufen. Über ihre Qualität scheiden sich allerdings schon jetzt die Geister.

Beliebte Reboots sind keine einfache Sache. Auf der einen Seite wollen Original-Fans zufriedengestellt werden, auf der anderen will niemand einen lauwarmen Abklatsch sehen. Produzent Will Smith schien mit seinem neuesten Projekt eine goldene Mitte zu finden: Seine ernste Neuauflage von Der Prinz von Bel-Air ist definitiv abgründig, bringt aber auch Fan-Lieblinge in spannendem neuen Gewand zurück. Es wundert daher vielleicht nicht, dass Bel-Air schon an seinem heutigen Streaming-Start vom 14. Februar 2022 auf sehr unterschiedliche Reaktionen trifft.

Das Original von Der Prinz von Bel-Air bei Amazon Zu Amazon Mit Will Smith

Schaut euch hier den englischen Trailer zu Bel-Air an:

Bel-Air - Trailer (English) HD

"Sehr gut": Will Smiths Bel-Air wird von Fans als "Hit" gefeiert

Schließlich tauscht das Reboot flippige Comedy gegen einen Katalog schwerer Fragen, die sich um eine junge schwarze Existenz zwischen Straßenbrutalität und Luxus drehen. Nichtdestotrotz fielen viele der ersten Reaktionen auf die Serie sehr positiv aus: Auf Twitter beschreiben Fans die Serie als "unglaublich", "sehr gut" und "einen Hit".

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch einige Kritiker zeigten sich von dem Der Prinz von Bel-Air-Reboot überzeugt: "Vielversprechendes, innovatives Storytelling, das sich bezahlt macht. Und noch mehr", schreibt etwa AV Club . Als "brillante Neuauflage eines Comedy-Klassikers" betitelt auch die LA Times das Will Smith-Projekt und lobt insbesondere die Schauspielleistungen der Darsteller wie Jabari Banks (Will) oder Olly Sholotan (Carlton).



Frustrierte Reaktionen zum Prinz von Bel-Air-Reboot: "Hohl und fehlgeleitet"

Gerade von journalistischer Seite bekommt die Neuauflage allerdings auch viel Gegenwind. Vulture bezeichnet die Serie als "hohl und fehlgeleitet" in der Darstellung seiner Rassenproblematik, was durch "gänzlich hässliche Inszenierung" und "dünn gezeichnete Authentizität" nur unterstrichen werde.

Für viele scheinen gerade die Bezüge zwischen komödiantischer Sitcom und ernstem Drama-Remake den Anspruch der Serie zu untergraben: Der Hollywood Reporter beschreibt die Referenzen als "gezwungen" und IGN urteilt: "Wenn Bel-Air seinen eigenen Erfolg will, sollte es besser früher als später sein eigenes Ding machen."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch auf Twitter haben einige Fans Schwierigkeiten mit der neuen Serie, die sich aber vor allem auf die Frage des Humors und die Existenzberechtigung eines Reboots im Allgemeinen beziehen. So wird die Neuauflage hier als "verdammt kitschig" beschrieben und ein Nutzer meint: "Manche Dinge brauchen kein Remake. Der Prinz von Bel-Air ist eines davon."

Wo finde ich Will Smiths neue Der Prinz von Bel-Air-Serie im Stream?

Welche kritische Stimme da nun am ehesten der eigenen entspricht, sollte wohl jeder Fan für sich selbst entscheiden. Das ist nun auch ohne Weiteres möglich: Bel-Air ist am 14. Februar 2022 auf dem amerikanischen Streamingdienst Peacock gestartet, dessen Angebot in Deutschland über Sky verfügbar ist.

Die ersten drei Folgen könnt ihr so über Sky Go, Sky Q und Sky Ticket abrufen. Weitere Episoden erscheinen wöchentlich. Es handelt sich dabei bisher um Folgen im englischen Original mit zuschaltbaren Untertiteln. Wann die deutsche Synchronfassung erscheint, ist noch nicht bekannt.

Die 20 besten Serienstarts im Februar mit Pam & Tommy, Bel-Air und Vikings Valhalla

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Februar bei Netflix, Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob Serien-Rückkehrer wie The Walking Dead, das Schlachtenepos Vikings: Valhalla, Will Smiths dramatisches Bel-Air-Reboot oder die Skandal-Serie Pam & Tommy: Wir haben Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und weitere Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats vor.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von Bel-Air?