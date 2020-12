Die Star Wars-Welt trauert: Erster Boba Fett-Darsteller Jeremy Bulloch gestorben

Die Star Wars-Welt verliert einen ihrer wichtigsten Bausteine: Jeremy Bulloch ist tot. Er verkörperte den ikonischen Kopfgeldjäger Boba Fett. Stars wie Mark Hamill verabschieden sich.

Er erschuf einen der coolsten Helden der Popkultur, der von den Fans bis heute verehrt wird. Jeremy Bulloch verkörperte als erste Schauspieler den Kopfgeldjäger Boba Fett im zweiten Star Wars-Film Das Imperium schlägt zurück.

Mit 75 Jahren ist Jeremy Bulloch an den Folgen einer Parkinson-Erkrankung gestorben, wie unter anderem der Hollywood Reporter schreibt.

Jeremy Bullochs Boba Fett: Die Bedeutung für die Star Wars-Welt

Den Tod verkündete Daniel Logan, der den jungen Boba Fett in Angriff der Klonkrieger aus dem Jahr 2002 gespielt hatte und dabei eine enge Beziehung zu Bulloch aufbaute.

Ich bin traurig vom Tod von Jeremy Bulloch zu hören, ein Mitglied der Star Wars-Familie. Ich werde nie vergessen, was du mir beigebracht hat und die schöne Zeit, die wir miteinander hatten.



Man wird sich für immer an dich erinnern. Conventions werden ohne dich nicht dasselbe sein. Die Macht wird immer mit dir sein. Ruhe in Frieden, mein Mando-Bruder.

Bis heute steht die Figur für den schier endlosen Detailreichtum der Star Wars-Welt, in der auch Nebenfiguren zu Ikonen der Popkulturgeschichte werden können. Bulloch gestaltete seine sparsame Figur in Anlehnung an Clint Eastwoods Italo-Western-Anti-Helden. “Ich dachte an Boba Fett als Clint Eastwood in einer Rüstung", zitiert ihn die New York Times .

Pedro Pascals einsilbige Figur in The Mandalorian wurde wiederum nach dem Boba Fett-Vorbild geschaffen.

Star Wars-Stars Mark Hamill und Billy Dee Williams verabschieden sich von Jeremy Bulloch

Mark Hamill, Luke Skywalker-Darsteller, verabschiedet sich bei Twitter

Jeremy Bulloch war die Quintessenz eines englischen Gentleman. Ein toller Schauspieler, eine großartige Gesellschaft und so nett zu jedem, der glücklich genug war, ihn zu treffen oder mit ihm zu arbeiten. Ich werde ihn schrecklich vermissen und bin so dankbar, ihn gekannt zu haben.

Lando Calrissian-Darsteller Billy Dee Williams

Heute haben wir den besten Kopfgeldjäger der Galaxis verloren. Ruhe in Frieden, Jeremy Bulloch.

Das Leben des Star Wars-Star Jeremy Bulloch

Bulloch wuchs als eines von sechs Kindern in England auf. Er ergatterte schon als Zehnjähriger Filmrollen, die ersten datieren aus dem Jahr 1958.

Seine größten Auftritte verbuchte er ab den 70er Jahren in zwei der größten Filmreihen. So war er 1977 in dem Bond-Film Der Spion, der mich liebte zu sehen. Drei Jahre später folgte schließlich der Auftritt in Das Imperium schlägt zurück als Boba Fett, den er in Rückkehr der Jedi-Ritter wiederholte. In Rache der Sith absolvierte er einen Cameo.

Jeremy Bulloch verstarb am 17. Dezember in London. Er hinterlässt seine Ehefrau, drei Söhne und 10 Enkel.