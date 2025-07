Die Stars der besten Star Wars-Serie wurden beim wichtigsten TV-Preis komplett übergangen

Die Emmy-Nominierungen 2025 sorgen bei Star Wars-Fans für Unverständnis. Denn trotz herausragender Leistungen wurden der Hauptcast der Serie komplett übergangen.

Im September werden zum 77. Mal die Emmys verliehen. Hierbei handelt es sich um den wichtigsten TV-Preis, quasi die Oscars für Serien. Vorbereitend auf das Event wurden gestern die Nominierungen in zahlreichen Kategorien bekannt gegeben. Zu den großen Favoriten gehört unter anderem von Kritik und Publikum gefeierte Serien wie Severance, The White Lotus, The Penguin und der Netflix-Überflieger Adolescence.

Andor erhält 14 Emmy-Nominierungen, aber der Hauptcast der Star Wars-Serie geht leer aus

Auch die Star Wars-Serie Andor durfte sich über 14 Nominierungen freuen. Für Fans hält sich die Freude allerdings in Grenzen, denn eine der größten Stärken wurde übergangen: die Schauspielenden. Forest Whitaker und Alan Tudyk sind die einzigen Stars, die für Andor eine Emmy-Nominierung erhalten haben – und das nur in den Nebenkategorien Bester Gastauftritt und Bestes Voice-Over.

Der Rest des Casts wurde komplett ignoriert, angefangen bei Hauptdarsteller Diego Luna. Auch Genevieve O'Reilly, die mit Mon Mothmas großer Rede im Senat einen der besten Star Wars-Momente überhaupt abgeliefert hat, fehlt in der Liste. Weitere auffällige Snubs: Denise Gough (Dedra Meero), Adria Arjona (Bix Caleen), Elizabeth Dulau (Kleya Marki), Kyle Soller (Syril Karn) und Stellan Skarsgård (Luthen Rael).

Serienschöpfer und Showrunner Tony Gilroy hat bereits mit Deadline über die Emmy-Snubs in den Schauspielkategorien gesprochen und teilt seine Sicht der Dinge:

Es gibt eine Menge Schauspielleistungen, von denen ich mir wünschen würde, dass sie anerkannt werden, etwa Diego Luna und Genevieve O'Reilly. Es gibt ein Dutzend dieser Leistungen [in der Serie]. Das sind keine großartigen Moment-zu-Moment-[Leistungen]. Das sind epische, langfristige Charakterstudien, die sie über 24 Episoden hinweg entwickelt haben. Ich denke, der ultimative Sieg ist, dass diese Leistungen noch jahrelang gefeiert und diskutiert werden. Da bin ich zuversichtlich.

Abseits der Schauspielkategorien kann sich Andor über einige verdiente Nominierungen freuen

Trotz aller Enttäuschung im Hinblick auf die übergangenen Darstellenden darf sich das Andor-Team über einige Nominierungen freuen. Nicht nur vor der Kamera wurde hier exzellente Arbeit abgeliefert. Die Star Wars-Serie begeisterte in der 2. Staffel mit allen Aspekten ihrer Produktion, von den Drehbüchern bis zum Sounddesign.

Alle Emmy-Nominierungen für Andor Staffel 2:

Beste Drama-Serie

Bestes Drehbuch für eine Drama-Serie

Bestes Produktionsdesign

Beste Kamera für eine einstündige Serie

Beste Kostüme für eine Sci-Fi-/Fantasy-Serie

Beste Regie für eine Drama-Serie

Bester Schnitt für eine Drama-Serie

Bester Soundtrack für eine Drama-Serie

Beste Originalmusik und Lyrics

Bester Gaststar in einer Drama-Serie

Beste Voice-Over-Performance

Bestes Sound-Schnitt

Bester Sound-Mix

Beste visuelle Effekte

Wenn ihr euch selbst von der herausragenden Qualität von Andor ein Bild machen wollt, könnt ihr das bei Disney+ tun. Alle Folgen der Star Wars-Serie (insgesamt 24 Stück, verteilt auf zwei Staffeln) befinden sich dort im Streaming-Abo.