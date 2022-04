Die Tribute von Panem 5 kommt: Der Starttermin für den nächsten Hunger Games-Film steht endlich fest

Bei der CinemaCon wurde ein erster Teaser für den nächsten Tribute von Panem-Film gezeigt. Viel zu sehen war nicht, aber immerhin ist jetzt das Startdatum für den neuen Hunger Games-Film bekannt.

Vor gut sieben Jahren ging die Tribute von Panem-Reihe rund um Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) mit Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2 zu Ende. Fans dürfen sich trotzdem auf einen neuen Hunger Games-Film freuen, der als Prequel vor den Ereignissen der bisherigen Reihe spielt. Auf der CinemaCon wurde jetzt der Starttermin für The Ballad of Songbirds and Snakes enthüllt.

Die Tribute von Panem 5 soll nächstes Jahr im Kino starten

Wie Variety berichtet, war in dem ersten Teaser zum neuen Hunger Games-Film nichts außer Bäumen und der Titelschriftzug zu sehen. Als wichtigste Info wurde aber zumindest das US-Startdatum enthüllt. Am 17. November 2023 soll The Ballad of Songbirds and Snakes in den amerikanischen Kinos starten. Auch drei der vier bisherigen Tribute von Panem-Filme starteten damals am Thanksgiving-Wochenende.

Schwelgt mit dem Trailer zum ersten Tribute von Panem-Film mal wieder in Nostalgie:

Die Tribute von Panem - Trailer (Deutsch) HD 1080p

Was ist die Handlung des neuen Hunger Games-Films?

Der nächste Tribute von Panem-Film basiert auf dem 2020 veröffentlichten Prequel-Roman von Suzanne Collins. Darin wird die Geschichte des jungen Präsidenten Snow erzählt. Bei uns ist das Buch unter dem Titel Die Tribute von Panem X – Das Lied von Vogel und Schlange * erhältlich.

Im Mittelpunkt der neuen Geschichte befindet sich der 18-jährige Coriolanus Snow, der später zum tyrannischen Herrscher über die 13 Distrikte von Panem aufsteigt und in den Filmen von Donald Sutherland verkörpert wird. Davor musste sich der aus einer vom Krieg gebeutelten Familie stammende Snow jedoch selbst bei den Hungerspielen beweisen.



Inszeniert wird The Ballad of Songbirds and Snakes von Francis Lawrence, der auch bei den letzten drei Panem-Filmen Regie führte. Ein deutscher Starttermin für The Ballad of Songbirds and Snakes ist noch nicht bekannt.

