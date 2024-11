Die Verräter-Finale endet mit riesigem Twist – Fans sind begeistert

Die Verräter Staffel 2 ist zu Ende und das große Finale hätte nicht spannender sein können. Wer die diesjährigen Gewinner erfahrt ihr hier.

Am letzten Runden Tisch Die Verräter – Vertraue Niemandem! ging es einem der Promis noch einmal an den Kragen. Denn ins Finale konnten es nur vier der Kandidat:innen schaffen. Mit insgesamt drei Stimmen gegen sich, musste der Loyale Bruce Darnell so kurz vor Ende die Heimreise antreten. Oana Nechiti, Jessica Haller, Jimi Blue Ochsenknecht und Marina Hoermanseder boten sich einen Showdown, mit dem wohl niemand gerechnet hat.

Verrat bei Die Verräter: So spannend war das Finale

Die vier Finalisten mussten gemeinsam entscheiden, ob sie die Show beenden oder ein weiteres Mal jemanden rauswerfen wollen. Einstimmig wurde entschieden, dass jeder noch eine Stimme abgeben wird. Nachdem Oana und Jessica bereits Jimi gewählt hatten, war Jimi sofort klar, dass er gegen die Verräterinnen verloren hat. Als er auch Marinas Stimme gegen sich hatte, wirkte er enttäuscht. Denn die beiden hatten sich immer gut verstanden. Nach seinem Rauswurf zog Jimi ein Fazit:

Die Enttäuschung ist groß, ehrlich gesagt. Für mich gibt’s hier nicht wirklich Freunde. Man lacht, man versteht sich gut, aber am Ende des Tages sitzt man alleine da.

Übrig blieben also die drei Verräterinnen. Doch wer dachte, das Spiel sei jetzt vorbei, hat falsch gedacht. Denn auch die drei verbleibenden Damen dürfen nochmal wählen – wenn sie das möchten. Marina entschied sich dagegen, sie will den Gewinn zu dritt teilen. Doch zu ihrer großen Überraschung sahen das Oana und Jessica anders: Sie wollten weiter wählen und schmissen Marina ohne mit der Wimper zu zucken aus der Sendung. Die Verräterinnen Oana und Jessica gingen als Gewinnerinnen aus der Show und bekamen das Preisgeld in Höhe von 27.500 Euro.









"Einfach nur krass": Fans sind vom überraschenden Ende begeistert

Dass man bei Die Verräter niemandem trauen darf, verrät schon der Titel der Show. Mit ihrem Verrat setzten Oana und Jessica dem Ganzen aber nochmal die Krone auf. Fans sind von diesem Mega-Twist im Finale begeistert. "Was für ein Ende! Damit hätte ich nicht gerechnet", schreibt beispielsweise eine Userin auf dem offiziellen Instagram-Kanal zur Sendung. Auch andere zeigen sich überrascht von dem Ausgang im Finale: "Also das Ende war einfach nur krass. Mit so einer Aktion habe ich nie und niemals gerechnet! Wahnsinn." Nur wenige haben Mitleid mit Marina, denn sie habe sich durch ihre Intrigen selbst ein Grab geschaufelt.