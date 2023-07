Die beste Harry Potter-Box mit allen 11 (!) Filmen gibt es am Prime Day so günstig wie nie

Alle acht Harry Potter-Filme und dreimal Phantastische Tierwesen könnt ihr euch jetzt in der bisher besten Komplettbox auf 4K-Blu-ray zum Amazon Prime Day unschlagbar günstig holen.

Mit Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse erschien der jüngste Ableger aus der "Wizarding World" von J. K. Rowling erst im vergangenen Jahr. Da eine Fortsetzung der Reihe als sehr unwahrscheinlich gilt, können Fans schon jetzt zur voraussichtlich kompletten Kollektion mit allen Filmen rund um Harry Potter und Newt Scamander greifen, die erst im März dieses Jahres erschienen ist.

Abonnent:innen von Amazon Prime erhalten die 11-Movie-Collection derzeit zum Prime Day um 20 Prozent reduziert für nur 75,87 Euro statt 94,99 Euro *. Heruntergerechnet entspricht das gerade mal rund 7 Euro pro Film, die es hier in bester Bildqualität mit 4K/UHD-Auflösung und HDR sowie einer Gesamtlaufzeit von 24 Stunden und 3 Minuten gibt.

Harry Potter und Phantastische Tierwesen vereint

Während die ersten acht Hogwarts-Filme von den Abenteuern von Harry Potter (Daniel Radcliffe), Hermine Granger (Emma Watson) und Ron Weasley (Rupert Grint) sowie ihrem Kampf gegen Lord Voldemort (Ralph Fiennes) handeln, erzählt Phantastische Tierwesen eine Vorgeschichte, mit der neuen Hauptfigur Newt Scamander (Eddie Redmayne). Hier geht es im Verlauf auch um den späteren Zauberschulleiter Dumbledore (Jude Law) sowie den in der magischen Gesellschaft gefürchteten Magier Grindelwald (Johnny Depp / Mads Mikkelsen).



Die bisherige Komplettbox der Filme kommt dabei in den Rezensionen bei Amazon überaus gut an: Durchschnittlich 4,8 von 5 Sternen hat die 11-Film-Kollektion in den Bewertungen erhalten und lässt abseits von Bonusmaterial oder zusätzlichen Discs kaum Wünsche offen. Weitere Details findet ihr auf der Shop-Seite bei Amazon *.

So geht es mit Harry Potter und Co. weiter

Zwar waren ursprünglich noch zwei weitere Filme aus der Reihe Phantastische Tierwesen geplant, doch um die steht es schlecht: Stattdessen dürfte der Fokus ganz auf dem Reboot von Harry Potter als Serie liegen, während auch bereits das von J.K. Rowling geschriebene Theater-Sequel "Harry Potter und das verwunschene Kind" als eine mögliche Fortsetzung im Gespräch war. Der bisherige Potter-Darsteller Daniel Radcliffe wird aber in keinem Fall mehr eine Rolle spielen.

