Die beste Herr der Ringe-Box mit 15 (!) Discs gibt’s am Prime Day 20 Euro günstiger

Alle Filme von Peter Jacksons gefeierten Verfilmungen von Der Herr der Ringe und Der Hobbit könnt ihr euch jetzt umfangreich als Disc-Kollektion beim Amazon Prime Day sichern.

Fans von Der Herr der Ringe müssen sich für neues Futter derzeit noch bis zum nächsten Jahr gedulden, wenn die 2. Staffel von Die Ringe der Macht und ein neuer Film im Animationsgewand erscheint. Da bietet es sich an, die heimische Filmsammlung mit der bisher besten Herr der Ringe-Box aufzustocken.

Für Prime-Abonnent:innen gibt es die "Mittelerde 6-Film Collection" mit 15 Discs auf 4K/UHD-Blu-ray inklusive Kino- und Extended-Version aktuell bei Amazon um 20 Euro günstiger *. Zudem sind auch die abgespeckte, normale Blu-ray-Fassung * und die DVD-Version vergünstigt *.

Der Herr der Ringe und Der Hobbit in einer Box

In der berühmten "Der Herr der Ringe"-Reihe macht sich eine Gemeinschaft rund um den Hobbit Frodo (Elijah Wood), den Zauberer Gandalf (Ian McKellen) und den Waldläufer Aragorn (Viggo Mortensen) zusammen mit weiteren Gefährten auf, um Saurons Ring der Macht zu zerstören und so das Böse in Mittelerde in seine Schranken zu weisen.

Die Vorgeschichte Der Hobbit folgt derweil den Abenteuern von Frodos Onkel Bilbo (Martin Freeman), der erstmals in den Besitz des Ringes vom geheimnisvollen Wesen Gollum kommt und von Gandalf sowie einer Schar von Zwergen begleitet wird. Alle drei Der Herr der Ringe und alle drei Der Hobbit-Filme sind in der 4K/UHD-Box mit 15 Discs als Kinofassung und im Extended Cut enthalten. Geboten wird eine satte Laufzeit von ‎38 Stunden und 14 Minuten mit allerlei Bonusmaterial.

Neues bei Der Herr der Ringe

Derzeit befindet sich unterdessen die zweite Staffel zu Amazons Serie Die Ringe der Macht in der Produktion und es sind auch bereits einige Details bekannt. Neben dem ebenfalls für 2024 erwarteten Anime-Kinofilm namens The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim sind außerdem auch neue Herr der Ringe-Realfilme von Warner geplant, die unterschiedliche Herr der Ringe-Figuren zurückbringen könnten.

