The Batman mit Robert Pattinson: Neue DC-Serie kommt zusätzlich zum Film

Der kommende Batman-Film mit Robert Pattinson wird Teil eines ganzen Universums sein. Jetzt wurde auch eine DC-Serie in Auftrag gegeben, die sich der Polizei Gothams widmet.

Der kommende Batman-Film mit Robert Pattinson in der Hauptrolle des Superhelden gehört zu den spannendsten DC-Projekten der nahen Zukunft. Während der Kinostart des Blockbusters von Matt Reeves aufgrund der Coronakrise verschoben werden musste, gibt es jetzt nochmal aufregende Neuigkeiten für DC-Fans.

Batman: Das lange Halloween-Comic bei Amazon kaufen Zum Deal Comic-Inspiration für The Batman

Neben dem Kinofilm wird auch eine neue Serie entwickelt, die im gleichen Universum wie The Batman angesiedelt ist. Offenbar entsteht gerade ein völlig neues Batman-Universum, das auf verschiedenen Plattformen verteilt wird.

Batman-Serie widmet sich der Polizei von Gotham City

Wie Variety berichtet, hat Warner für seinen neuen Streamingdienst HBO Max die neue Serie in Auftrag gegeben, die sich mit der Polizeieinheit von Gotham City auseinandersetzen wird. Für die Entwicklung sind The Batman-Regisseur Matt Reeves und Terence Winter (Drehbuchautor und Produzent von Serien wie Die Sopranos und Boardwalk Empire) verpflichtet worden.

Schaut euch unser Interview mit The Batman-Regisseur Matt Reeves an

The Batman - Interview with Matt Reeves (English) HD

Über die Handlung ist noch nichts Konkretes bekannt. Als Vergleich bietet sich momentan am ehesten Gotham an, die sich als Batman-Spin-off-Serie ebenfalls um die Polizei der ikonischen DC-Stadt dreht. In einem Statement sprach Matt Reeves erfreut über die Entwicklung der Serie, die ihm die Möglichkeit gibt, sein neues Batman-Universum in einem anderen Format noch tiefer zu ergründen.

Wann und wo die neue Batman-Serie in Deutschland zu sehen sein wird, steht momentan noch nicht fest. Nach der Verschiebung soll The Batman mit Robert Pattinson am 30. September 2021 bei uns ins Kino kommen.

Podcast für Superhelden-Fans: Wie gut ist die 1. Staffel Watchmen?

Wir sprechen in der neuen Podcast-Folge von Streamgestöber über die von Kritikern gefeierte Superheldenserie Watchmen.

Im Podcast diskutieren wir die komplexe Handlung, verwirrende Referenzen und natürlich, wie die zentralen Themen von Alan Moore umgedeutet werden. Dabei dreht sich die erste Hälfte des Podcasts auch nur um die erste Hälfte der Staffel. Danach stürzen wir uns in die Spoiler und haben unterschiedliche Meinungen über das Finale.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Seid ihr gespannt auf eine Batman-Serie?