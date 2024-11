Die Weihnachtszeit beginnt jetzt: Pluto TV zeigt ab sofort festliche Filme und besinnliche Serien-Specials ‒ und das komplett kostenlos [Anzeige]

Perfekt für alle Weihnachtsfilm-Fans: Das Streaming-Programm bei Pluto TV steht mit fünf eigenen Channels ab sofort ganz im Zeichen der schönsten Zeit des Jahres.

Die Temperaturen sinken, die Tage werden kürzer und die Abende länger: Der Winter klopft langsam aber sicher an unsere herbstlichen Türen und hat die Vorweihnachtszeit in diesem Jahr mit einem echten Highlight im Gepäck. Denn wer sich jetzt schon bestens auf die schönste Zeit des Jahres einstimmen möchte, hat ab sofort auf Pluto TV die Chance dazu.

Auf fünf Channels findest du festliche Filme, Serien und Specials bis zum Abwinken. Und das Beste dabei: Auf Pluto TV streamst du alles komplett kostenlos.

Pluto TV bringt dich bestens in Weihnachtsstimmung – mit 5 Weihnachts-Channels und rund um die Uhr Programm

Am 4. November 2024 sind auf Pluto TV ganze fünf eigene Channels im Zeichen der schönsten Zeit des Jahres gestartet. Sie versorgen dich bis Weihnachten mit allem, nach dem es dein in Punsch getränktes Herz gerade beliebt.



Soll es vielleicht ein romantischer oder urkomischer Weihnachtsfilm sein? Ein Feiertags-Special deiner liebsten Serie aus der Kindheit? Eine Kochsendung mit den leckersten Ideen für dein perfektes Weihnachtsdinner – oder einfach nur ein lauschiges Kaminfeuer für kalte und verschneite Nächte? Bei Pluto TV findest du all das und noch viel mehr.

Diese fünf Weihnachts-Channels erwarten dich ab sofort auf Pluto TV:

Auf Pluto TV streamst du das ultimative Weihnachtsprogramm komplett kostenlos

Pluto TV ist ein werbefinanzierter Streaming-Anbieter mit Live-TV-Angebot. Ganz nach dem Motto: Stream Now, Pay Never! Für die Nutzung benötigst du kein Abo. Wenn du einen Fernseher, ein Handy, Tablet oder einen Rechner hast, kannst du sofort loslegen. Du kannst Pluto TV nämlich über die Website oder per App auf Smart TVs oder Smartphones empfangen.



Pluto TV bietet eine Vielzahl von Live-TV-Sendern, die alle möglichen Geschmäcker abdecken. Das Angebot reicht von Sport über Serien bis hin zu Filmen (zum Beispiel beim Sender Moviepilot TV mit Pluto TV). Du willst den ganzen Tag Star Trek: Deep Space Nine schauen? Dann bist du bei Pluto TV richtig.



Zusätzlich zu den Live-Sendern gibt es bei Pluto TV einen On Demand-Bereich. Dessen Auswahl an Filmen und Serien wird ständig aktualisiert. Mit Pluto TV verbringst du die schönste Zeit des Jahres mit dem perfekten Weihnachtsprogramm!