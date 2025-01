"Die wertvollsten 17 Minuten seiner Karriere": Brad Pitt schuldet ihm seinen ganzen Aufstieg, behauptet Meisterregisseur

Mit zwei Oscars gehört Brad Pitt zu den großen Schauspielern seiner Generation. Für seinen Durchbruch fühlt sich ein Regisseur verantwortlich, der ihn in einer Nebenrolle castete.

In seinem Filmdebüt bei Hunk wurde der Name von Brad Pitt nicht einmal im Abspann genannt – zu unbedeutend war seine Rolle. Vier Jahre und fast 10 Filme später kam der Film, der wegweisend für seinen Durchbruch sein sollte: Thelma & Louise. Als J.D. spielte er den jungen Liebhaber für Geena Davis' Thelma Dickinson. Dass er die Rolle bekam, hatte er Geena Davis zu verdanken, so lässt sich zumindest ihre Anekdote aus der Graham Norton Show verstehen. Der Regisseur des Films ist allerdings anderer Meinung.

Ridley Scott hat Brad Pitt in Thelma & Louise gecastet

In einem Video von GQ sprach Ridley Scott kürzlich über seine ikonischsten Filme. Dabei erzählte er auch davon, wie er Brad Pitt für die Rolle des J.D. ausgewählt hatte. Er erklärte:

Ich hatte zwei Typen, Brad und einen anderen. Beide etwa gleich attraktiv. Und ich sagte zu Geena: ‘Ich habe zwei Typen, okay, du wirst mit beiden vorsprechen und danach reden wir.“ Sie sagte: „Dieser Typ [soll es werden], Brad Pitt“, und das war’s. Sie glaubt, sie hätte ihn gecastet. Hat sie nicht. Ich hatte ihn schon gecastet.

Es ist verständlich, dass Geena Davis der Meinung war, sie hätte Brad Pitt ausgewählt und irgendwie hat sie das ja auch. Dennoch fiel die Entscheidung für Ridley Scott wahrscheinlich, noch bevor sie ihm ihre Meinung mitgeteilt hatte.

Nach dem Film folgten für Brad Pitt weitere Rollen bei größeren Filmen, seine Popularität stieg an. Damit wurde Thelma & Louise für viele zum Startschuss seiner Karriere. In einem längeren aktuellen GQ -Interview wurde Scott gefragt, für wie viel von Pitts Karriereerfolg er sich verantwortlich sehe. Dazu hatte er eine sehr klare Stellung.

‘Oh, für alles [...] Ich denke, er hätte schon seinen Weg gefunden. [Aber] es waren vermutlich die wertvollsten 17 Minuten seiner Karriere.

Man muss zugeben, dass Scotts Entscheidung, Pitt zu casten, dessen Karriere kräftig angekurbelt hat. Und dafür ist er dem Regisseur sicherlich dankbar. Am Ende war es allerdings Brad Pitts eigenes Talent, das ihn immer weiter nach oben trieb und zu dem Weltstar machte, den wir heute kennen.