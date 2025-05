Die wichtigste Szene in Final Destination 6 war improvisiert: Der Schauspieler sprach direkt zu den Fans

Final Destination 6 läuft jetzt in den Kinos. Es handelt sich um den letzten Auftritt von Horror-Ikone Tony Todd, der sich mit einer improvisierten Szene an die Fans wandte.

Final Destination 6-Star gab Horror-Fans mit seinen Worten einen Rat

Final Destination 6: Bloodlines markiert den letzten Auftritt des Horror-Stars Tony Todd (Candyman). Der Schauspieler verstarb im November 2024 an einem Magenkarzinom. Doch zuvor bescherte er seinen Fans noch einen ganz besonderen Moment: Ermit der er sich direkt an seine Community wandte.

Die letzten Worte von Tony Todds Fan-Liebling William Bludworth sind ein Monolog, mit der er augenscheinlich die Figuren dazu aufruft, das meiste aus ihrem Leben zu machen. Bei Bludworth handelt es sich um einen Leichenbestatter, der die Regeln des Todes genau zu kennen scheint und bereits im ersten Teil der Reihe auftritt.

Wie Final Destination 6-Produzent Craig Perry gegenüber Deadline enthüllt, entsprachen Todds Worte nicht dem Drehbuch und richteten sich an die Fans:

Wir wussten alle, dass [Todd] sehr krank war und es seine letzte Filmrolle sein würde [...] [Die Regisseure] Zach Lipovsky und Adam Stein nahmen die letzten Drehbuchzeilen raus und meinten, 'Tony, sag einfach, was du den Fans sagen willst. Was möchtest du ihnen in diesem Moment mitteilen?'

Perry fährt fort:

Alles, was die Szene so emotional macht, ist also echt, denn Tony sprach einfach durch die Kamera zu den Fans, die ihn all die Jahre unterstützt hatten. Das war ein magischer Moment am Set.

Wie DiscussingFilm zitiert, sprach Todd dabei folgende Worte:

Ich möchte die Zeit, die ich noch habe, genießen. Und ich schlage vor, ihr tut dasselbe. Das Leben ist wertvoll. Genießt jede einzelne Sekunde. Ihr wisst nicht, wann [es endet]. Viel Glück.

Tony Todd wurde am 4. Dezember 1954 in Washington, D.C. geboren. Zu seinen bekanntesten Rollen zählt die titelgebende Figur in allen vier Candyman-Filmen und William Bludworth in fünf der sechs Final Destination-Teile. Er war darüber hinaus aber auch in Meisterwerken und Blockbustern wie Platoon, The Crow - Die Krähe, The Rock - Fels der Entscheidung oder Hatchet zu sehen.