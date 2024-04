Dienstag im TV: Action-Kracher mit Jason Statham, bei dem alle Fans des Stars voll auf ihre Kosten kommen

Wer Jason Statham und Action-Filme mag, kommt am Dienstag im TV nicht an diesem Film vorbei. Hier bekommt ihr alles, was euer Herz begehrt und noch viel mehr.

Jason Statham steht mittlerweile als Garant für Action-Filme, die es in sich haben. Da bildet auch Safe - Todsicher keine Ausnahme. Falls ihr Fans seid und den Streifen noch nicht kennt, solltet ihr das morgen Abend dringend ändern, wenn er im TV läuft. Aber auch sonst lohnt sich der Film.

Dienstag im TV: Darum geht's in Safe - Todsicher Luke Wright (Jason Statham) war früher einer der härtesten Cops in ganz New York und Teil einer Spezialeinheit. Mittlerweile hat er seine Vergangenheit aber längst hinter sich gelassen und lebt als Odachloser auf den Straßen Manhattans. Bis er eines Tages zufällig sieht, wie das kleine Mädchen Mei (Catherine Chan) von einer Gruppe Fieslinge verfolgt und bedrängt wird. Luke Wright schreitet ein, rettet das Kind und muss bald feststellen, dass er da in eine sehr viel größere Sache hinein gestolpert ist, als ihm lieb sein kann. Denn dieses Mädchen hat ein fotografisches Gedächtnis und sich einen mysteriösen Code gemerkt. Genau deshalb wollen dem Kind jetzt nicht nur eine ganze Reihe Mafiosi an den Kragen, sondern auch diverse korrupte Cops, die Luke Wright noch von früher kennt. Concorde Jason Stathams Rolle freundet sich in Safe mit dem kleinen Kind an. Safe mit Jason Statham bietet das volle Programm für alle Fans des Stars Hier treffen Jason Stathams Qualitäten auf eine ganze Stadt als Spiel- und Schauplatz. Während der Schauspieler schlicht das tut, was er am besten kann (kloppen, schießen und coole Sprüche ablassen), bekommt er hier eine Kulisse, die schon Stirb Langsam - Jetzt erst recht ganz hervorragend zu Gesicht gestanden hat. Mehr lesen: Jason Statham wäre beim Expendables 3-Dreh fast ertrunken Die Kombination mit einem jungen Mädchen, auf das der raubeinige Action-Held und Ex-Cop aufpassen muss, gibt es auch nicht gerade oft in Statham-Filmen. Zusammen mit den vielfältigen Widersachern, viel Krawall und cool inszenierten Kämpfen bekommen wir hier eine regelrecht erfrischende Melange aufgetischt. Bei Amazon: Hier könnt ihr euch die Action-Box mit 3 Jason Statham-Filmen sichern TV oder Stream: Wann und wo läuft Safe - Todsicher mit Jason Statham? Der Jason Statham-Action-Film Safe wird am morgigen Dienstag, den 9. April um 23:05 Uhr auf Nitro ausgestrahlt. Eine Wiederholung gibt es auch, die kommt dann allerdings erst am 11. April um 1:20 Uhr. Aber ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, den Film online zu streamen. In einer Flat ist er zwar nicht enthalten, dafür könnt ihr ihn euch aber bei Google, Amazon, Apple TV, Maxdome oder Magenta TV leihen oder kaufen.

