Jason Statham wäre beim Expendables 3-Dreh fast ertrunken, aber Sylvester Stallone lachte ihn nur aus

Ein Stunt beim Dreh des Action-Krachers Expendables 3 kostete Jason Statham beinahe das Leben. Von Co-Star Sylvester Stallone bekam er dafür jedoch nur scherzhafte Worte.

Das The Expendables-Franchise gehört zu den größten Action-Reihen der letzten Jahre und versammelt mit Jason Statham (Transporter), Sylvester Stallone (Rocky), Arnold Schwarzenegger (Terminator) und Co. die A-Riege der Schauspieler, die das Genre aktuell zu bieten hat. Beinahe wäre das Franchise jedoch von einer echten Tragödie erschüttert worden, denn beim Dreh zu The Expendables 3 verunglückte Jason Statham um ein Haar tödlich.

So erzählte Co-Star Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine) bereits 2013 im Gespräch mit Jay Leno von dem unglaublichen Ereignis am Expendables 3-Set, bei dem Jason Statham unbeabsichtigt mit einem Stunttruck ins Schwarze Meer stürzte. In der Tonight Show mit Jimmy Fallon meldete sich der Transporter-Star schließlich selbst zu Wort und berichtete von seiner Nahtoderfahrung – für die Sylvester Stallone nur einen scherzhaften Spruch übrig hatte.

Jason Statham rettete sich in letzter Sekunde aus den Tiefen des Schwarzen Meeres

Beim Dreh von The Expendables 3 in Bulgarien sollte Jason Statham einen Truck am Uferverlauf des Schwarzen Meeres entlangfahren. Kurz vor dem ersten Take machte der Schauspieler eine Testfahrt und fuhr auf die Betonabsperrung zum Wasser hin zu. Als er die Bremsen betätigen wollte, schlugen diese jedoch nicht an und der Truck fuhr einfach weiter. Dabei rammte Statham nicht nur zwei Kameramänner, sondern landete mitsamt Truck mitten im Schwarzen Meer – wo er tiefer und tiefer zu sinken begann.

The Expendables 4 - Trailer (Deutsch) HD

Glücklicherweise setzten die Reflexe des Schauspielers schnell ein. Er schaffte es, sich trotz steigendem Wasserdruck und einem kiloschweren Kostüm durch das Fenster der Fahrerkabine zu befreien und schließlich durch das finstere Meerwasser an die Oberfläche zu schwimmen. Als er wieder am Set ankam, waren Cast und Crew gleichermaßen geschockt und erleichtert – doch von Sylvester Stallone erhielt er eine etwas andere Begrüßung:

In diesem Moment, Jimmy, erkennt man wer deine wahren Freunde sind. Also schaue ich mich um [...] und wo ist Sly? Er stand immer noch an der Seite der Anlegestelle mit seinem iPhone und meinte 'Hey Jason, brauchst du ein Handtuch?'

Sylvester Stallone hatte nichts als Hochachtung vor Jason Statham

Bei der Premiere von The Expendables 3 in London verriet Sylvester Stallone jedoch gegenüber The Mirror , wie beeindruckt er von seinem Co-Star für den heldenhaften Überlebenskampf war:

Er hat dem Tod ins Auge geblickt [...]. Er ist 60 Fuß [umgerechnet ca. 18,3 Meter] ins Schwarze Meer gestürzt. Zum Glück hatten wir vorher die Türen entfernt. Wenn jemand anderes in diesem Truck gewesen wäre, wären wir mitsamt unseren schweren Stiefeln und Gürteln gestorben. Wir wären alle ertrunken. Aber weil Jason olympische Tauchfähigkeiten hat, hat er es da raus geschafft.

Tatsächlich nahm Jason Statham im Jahr 1990 für England als Taucher bei den Commonwealth Games in Neuseeland teil, bevor er als Schauspieler seinen Durchbruch hatte. Das intensive Tauchtraining kam Statham Jahre später also zugute – und rettete ihm sogar das Leben.