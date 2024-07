Diese 3 House of the Dragon-Figuren sind nach Muppets (!) aus der Sesamstraße benannt

Die jüngste Folge von House of the Dragon bezog das Haus Tully in den Drachentanz der Targaryens ein. Charaktere, mit deren Namen sich George R.R. Martin ein bisschen Spaß gegönnt hat.

In der 4. Folge der 2. Staffel House of the Dragon mit dem Titel Der Rote und der Goldene Drache empfängt Daemon Targaryen (Matt Smith) den jungen Oscar Tully (Archie Barnes) in der Gruselburg Harrenhal, um die Unterstützung seines Hauses zu besprechen.

Das Haus Tully mit der Forelle als Wappentier kennt man vor allem durch die nach Winterfell verheiratete Catelyn Stark aus Game of Thrones. Doch im Gegensatz zu ihren Verwandten von vor 200 Jahren wurde sie nicht nach pelzigen Puppen aus dem Kinderfernsehen benannt.

Das Haus Tully aus House of the Dragon ist nach Muppets aus der Sesamstraße benannt

Für die Lords von Schnellwasser erlaubte sich Fantasy-Autor George R.R. Martin in seiner Buchvorlage Feuer und Blut * einen drolligen Scherz. Oscar Tully aus der jüngsten Episode ist nämlich tatsächlich nach Oscar aus der Mülltonne aus der langjährigen Kindersendung Sesamstraße benannt. Doch da hört der Referenzen-Reigen noch lange nicht auf.

HBO PBS

Für die HBO-Serie wurde Oscar allem Anschein nach mit seinem Bruder aus den Büchern kombiniert, der allen Ernstes Kermit Tully heißt. Schade eigentlich, denn die klassische Muppet-Ballade It's Not Easy Being Green von Kermit dem Frosch hätte vom Titel her prima in die Serie gepasst. Team Grün kann buchstäblich ein Lied davon singen.

Oscar erwähnt in der Folge seinen kränklichen Großvater, den Daemon am liebsten tot sehen würde, damit der formbare Jüngling in seinem Sinne die Truppen des Hauses Tully befehligt. Der Name des alten Familienoberhaupts lautet Grover Tully. Falls es da nicht gleich klingelt: Grover ist der englische Originalname des blauen Muppets, den wir hierzulande als Grobi kennen.

Unerwähnt bleibt auch der Name von Oscars Vater, der laut dessen Aussage schon in jungen Jahren gestorben sei: Elmo Tully. Ob dieser kitzelig war, wurde leider nicht von den Maestern überliefert. Historisch belegt ist hingegen, wie der Original-Elmo aus dem Hause Sesam einst Frieden zwischen Tyrion Lennister und seiner Schwester Cersei aushandelte. Seht selbst:

Wann geht es mit House of the Dragon weiter?

Neue Folgen von House of the Dragon werden wöchentlich in der Nacht von Sonntag auf Montag auf Sky und WOW veröffentlicht. Die nächste Episode steht in den frühen Stunden des 15. Juli 2024 auf dem Programmplan.



