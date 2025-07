Diese beiden DC-Flops gehören für James Gunn nicht mehr zum Kanon des neuen Universums: "Ich hasse es!"

Als DCU-Chef hat James Gunn die kreative Entscheidungsgewalt über ein ganzes Kino-Universum. Zwei vergangene Flops hat er nun aus dem Film-Kanon verbannt.

Nur wenig Personen in Hollywood werden derzeit so häufig über ihre kreativen Pläne ausgefragt wie James Gunn. Er selbst gab gerade erst mit dem von ihm inszenierten Action-Blockbuster Superman den Startschuss für das neu erschaffene DC Universe (DCU). Als dessen kreativer Kopf und Architekt sind seine Dienste aber natürlich auch weiterhin gefragt.

Gunns Entscheidungen und Worte haben Gewicht, legen sie doch die Richtung fest, in die sich das DC-Universum in den nächsten Jahren bewegen wird. Neben der Qualität der einzelnen Film- und Serienbeiträge dürfte für Fans dabei auch von Bedeutung sein, was nun zum offiziellen Kanon des Franchise gehört und was nicht.

Zwei Filme des vorangegangenen DC Extended Universe (DCEU) werden in dieser Hinsicht definitiv ignoriert, wie Gunn jetzt höchstpersönlich deutlich machte.

James Gunn betont: Black Adam und Shazam 2 sind "nicht Kanon" im DCU

Anlässlich des bevorstehenden Starts der 2. Staffel von Peacemaker am 21. August sprach Gunn mit dem Popkultur-Magazin Den of Geek . In den neuen Episoden der DC-Serie sind erneut die A.R.G.U.S.-Agent:innen John Economos (Steve Agee) und Emilia Harcourt (Jennifer Holland) mit von der Partie.

Da beide Figuren auch im DCEU-Flop Shazam 2: Fury of the Gods einen Auftritt haben und Harcourt zusätzlich in Black Adam auftauchte, wurde Gunn verständlicherweise nach der Zugehörigkeit beider Filme zum Kanon seines DC-Universums gefragt. Die klare Antwort:

Sie sind nicht Kanon! Ich hasse es!

Gunn erläuterte anschließend, wie Staffel 2 von Peacemaker mit den DCEU-"Altlasten" umgehen wird:

Es gibt bestimmte Dinge aus dem alten Universum, auf die wir in der 2. Staffel von Peacemaker Bezug nehmen, aber bis dahin sind sie nicht kanonisch. Fast alles aus der 1. Season ist kanonisch, aber in der 2. Staffel wird alles erklärt, was kanonisch ist und was nicht.



Erst kürzlich deutete Gunn an, welch große Bedeutung der 2. Staffel von Peacemaker zukommt und dass diese offenbaren wird, wo die Reise im DCU hingeht. Die Geschehnisse aus den gefloppten Blockbustern Black Adam und Shazam 2 werden dabei aber definitiv keine Rolle mehr spielen.

Mehr DCU-News:

Wie geht es in James Gunns DC Universe weiter?

Nachdem Gunns Superman das neue DCU einläutete, bleibt Staffel 2 von Peacemaker der einzige weitere Franchise-Eintrag in diesem Jahr. Die neuen Folgen laufen ab dem 21. August 2025 bei HBO Max.

2026 wird das Universum dann im Kino fortgesetzt: Am 26. Juni startet Supergirl: Woman of Tomorrow mit Milly Alcock in der Hauptrolle, gefolgt vom Horror-Film Clayface am 11. September mit Tom Rhys Harries als titelgebender Lehmklumpen.