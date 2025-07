Kommt Superman 2? Das ist über David Corenswets DC-Zukunft bekannt

Mit Superman erlebt David Corenswet sein erstes Leinwandabenteuer als Mann aus Stahl. Doch wie steht es um die DC-Zukunft des Superhelden und Superman 2?

David Corenswet ist nicht nur der nächste Superman nach Henry Cavill, sondern auch der erste Leinwandheld des von Regisseur James Gunn und Produzent Peter Safran frisch neu belebten DC Universe, das am 10. Juli 2025 mit Superman in den Kinos gestartet wurde. Über mehrere Jahre und Phasen hinweg soll das neue Superhelden-Universum mit Filmen und Serien ausgebaut werden.

Viele Projekte befinden sich aktuell in Planung. Aber wie stehen die Chancen, dass in Zukunft auch ein Superman 2 mit Corenswet in der Hauptrolle zu sehen ist? Die gute Nachricht dabei ist: DC-Fans müssen gar nicht so lange auf Supermans nächsten Auftritt warten.

In diesem Artikel klären wir folgende Fragen:

Wann kehrt David Corenswet als Superman zurück?

Kommt Superman 2?

Superman soll schneller zurückkehren als gedacht: In diesen DC-Projekten könnte er auftreten

Das DC Universe lässt sich nicht allzu tief in die Karten schauen. Der komplette Fahrplan der ersten Phase des neuen DCU mit dem Titel Chapter One: Gods and Monsters ist bisher nicht in voller Gänze bekannt. Dabei sind auch konkrete Pläne, welche Rolle David Corenswets Clark Kent darin spielen wird, derzeit noch ein gut gehütetes Geheimnis. Im Podcast Phase Hero verriet James Gunn jedoch kürzlich, dass Fans Superman schon in "weniger als ein paar Jahren" erneut zu sehen bekommen – vielleicht sogar schon in wenigen Wochen?

Bereits am 21. August 2025 geht die 2. Staffel der DC-Serie Peacemaker in den USA bei HBO Max an den Start. Diese wird den beliebten Anti-Helden und seine Freunde nicht nur in das neue DC Universe holen, sondern auch auf aus Superman bekannte Charaktere treffen lassen. Bereits bestätigt sind Auftritte der Justice-Gang-Mitglieder Hawkgirl (Isabela Merced) und Guy Gardner (Nathan Fillion). Aber wird auch Superman für einen Cameo vorbeischauen?

Hier könnt ihr den Trailer zu Peacemaker Staffel 2 schauen:

Peacemaker - S02 Teaser Trailer (English) HD

Aktuell ist nicht bekannt, ob David Corenswet einen Gastauftritt in der neuen Peacemaker-Staffel haben wird. Die Chancen dafür stehen aber gut. Denn die Dreharbeiten fanden teilweise parallel zur Superman-Produktion im gleichen Studio statt, während James Gunn selbst drei Folgen der Staffel inszenierte. Zudem gastierte auch John Cena als Peacemaker in Supermans Debüt-Film, um kurz über den Mann aus Stahl abzulästern. Fans dürfen nun hoffen, dass sich Clark Kent schon in wenigen Wochen dafür revanchieren darf.

Ein weiteres Datum für eine mögliche Superman-Rückkehr steht ebenfalls fest. Am 25. Juni 2026 startet mit Supergirl der nächste DC-Film in den Kinos. Nachdem Milly Alcock bereits am Ende von Superman kurz als Kal-Els Cousine Kara Zor-El zu sehen war, ist ein Superman-Cameo in ihrem Solofilm sehr wahrscheinlich.

Kommt Superman 2? Ein weiterer Solofilm lässt noch lange auf sich warten

Dass Superman auch in der Zukunft des DC Universe eine wichtige Rolle einnehmen wird, steht außer Frage. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es allerdings keine offiziellen Meldungen, dass DC Studios und James Gunn bereits an Superman 2 arbeiten. Allerdings verriet David Corenswet gegenüber Vanity Fair , dass er für eine potenzielle Fortsetzung bereits unter Vertrag steht.

Die Aussicht auf einen weiteren Blockbuster für Clark Kent hängt von mehreren Faktoren ab. Vor allem Supermans Erfolg am Box Office wird entscheidend sein, ob Warner Bros. und DC Studios genug Potenzial für ein weiteres Soloabenteuer sehen oder Superman in Zukunft erstmal in Team-Up-Konstellation mit anderen Superhelden auftauchen wird.



Zum Vergleich: Auch im bereits eingestellten DC Extended Universe durfte Ex-Superman Henry Cavill nur einen einzigen Solofilm anführen. Weitere Auftritte erfolgten nur im Zusammenspiel mit anderen Leinwandhelden in Batman v Superman und Justice League. Ob David Corenswet eine glorreiche DC-Zukunft bevorsteht, wird sich erst noch zeigen müssen.