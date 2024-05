Diese Star-Wars-Spiele für PS5 und Switch sind schon vor dem 4. Mai bis zu 75 Prozent günstiger im Angebot

Auf beliebte Star Wars Spiele gibt es aktuell bei Amazon jede Menge Rabatte und das noch vor dem Star Wars Day. Zockt auf eurer PS5, Switch, Xbox oder dem PC und taucht ein in die Abenteuer der Galaxie.

Der Star Wars Day steht vor der Tür: am 4. Mai wird das riesige Franchise mit Angeboten und Neuerscheinungen zelebriert. Doch schon jetzt könnt ihr bei den Star Wars Videospielen richtig sparen. Auf das beliebte PS5 Spiel Star Wars Jedi: Survivor * gibt es sogar 56 Prozent Rabatt.

Satte Rabatte: Star Wars Spiele für die PS5 im Angebot

Schon für 35 Euro erhaltet ihr aktuell Star Wars Jedi: Survivor *, den Nachfolger von Fallen Order. Im Action-Adventure spielt ihr Cal Kestis, der inzwischen zum Jedi-Ritter aufgestiegen ist und neue Planeten erkundet. Erlangt neue Fähigkeiten und Ausrüstungen, um euch den starken Gegner:innen zu stellen.

Zwölf Prozent spart ihr auf die Enhanced Edition von Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge *, für die ihr die VR2 benötigt. Hier findet ihr euch in der Wildnis von Batuu wieder, wo ihr Missionen annehmt, um unter anderem gegen eine guavianische Todesbande zu kämpfen und eine Einrichtung der Ersten Ordnung zu infiltrieren. In dem galaktischen Abenteuer kannst du außerdem in Cantina drei von Seezelslaks legendären Geschichten freischalten.

Am 30. August erscheint das neue Spiel Star Wars Outlaws *, welches ihr bereits jetzt vorbestellen könnt.

Lego trifft auf Star Wars mit der Skywalker Saga

Lego ist bekannt dafür, beliebte Filmreihen mit viel Humor neu zu interpretieren, so auch bei Star Wars. Im Videospiel Lego Star Wars: Die Skywalker Saga * könnt ihr alle neun Filme noch einmal durchleben und selbst gegen die dunkle Macht bestehen.

In der Skywalker Saga warten Hunderte spielbarer Charaktere auf euch, die über die gesamte Galaxie verstreut sind und aus jeder Ära der Saga stammen. Das Spiel bekommt ihr momentan für alle Konsolen reduziert bei Amazon, unter anderem auch für die beliebten Konsolen Nintendo Switch * und PS5 *. Auf den PC Code * spart ihr sogar unglaubliche 75 Prozent. Für die PS5 ist zudem die limited Galactic Edition * mit dreizehn Charaktere Packs reduziert erhältlich.

Total Klassisch: Star Wars Heritage Pack für Nintendo Switch

Für die Nintendo Switch warten mit dem Star Wars Heritage Pack * gleich sieben beliebte Spiele auf euch. Die Klassiker wurden remastered und erstrahlen im neuen Glanz. In der Sammlung könnt ihr unter anderem selbst den Podracer steuern, eine Elite-Truppe von Klonen anführen und von Luke Skywalker die Macht des Jedi-Meisters kennenlernen.

Die sieben Spiele im Star Wars Heritage Pack

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast

Star Wars Episode I Racer

Star Wars Republic Commando

Star Wars The Force Unleashed

Für die beiden Spiele Star Wars Knights of the Old Republic I und II ist ein Download erforderlich, der zusätzlichen Speicher auf der Konsole oder einer SD-Karte benötigt.

Wer gerne analog im Star Wars Universum spielen will, findet hier reduzierte Star Wars Brettspiele im Angebot.

Egal welche Konsole bei euch im Wohnzimmer steht, momentan findet ihr einige gute Angebote der beliebten Star Wars Videospiele. Da kann der Star Wars Day ja kommen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.