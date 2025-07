Diese Szene aus James Gunns Superman hat das Publikum so geschockt, dass sie aus dem DC-Film geschnitten wurde

Im neuen Superman-Film soll es eine Szene gegeben haben, in der Hund Krypto geschlagen wird. James Gunn hat sie nach aufgebrachten Testreaktionen aus dem Blockbuster entfernt.

Der kommende Superman-Film von James Gunn wird nicht nur David Corenswet erstmals in der legendären DC-Rolle zeigen. Auch Supermans niedlicher und außergewöhnlich starker Superhund Krypto wird sein Realfilm-Debüt auf der großen Leinwand feiern.

Wie jetzt bekannt wurde, gab es in Gunns Film ursprünglich eine heftige Kampfszene zwischen Krypto und einem Bösewicht, bei dem der Hund verletzt wird. Sie wird nun nicht mehr im finalen DC-Blockbuster zu sehen sein.

James Gunn schnitt Krypto-Szene wegen Testreaktionen aus Superman

Im neuen DC-Blockbuster ist unter anderem auch Schauspielerin Sara Sampaio als Lex Luthors Assistentin Eve Teschmacher zu sehen. In einem aktuellen Interview mit Jake Hamilton verriet der Star laut Comic Book , dass es in einer früheren Fassung des kommenden Superman-Films eine Kampfszene zwischen Krypto und Bösewicht Ultraman gegeben haben soll, bei der der Superhund geschlagen wird. Bisher handelt es sich bei dem Gegner noch um eine mysteriöse Persönlichkeit, die wohl erst im Film enthüllt wird.

Sampaios Aussagen nach soll der Moment bei einem ersten Testpublikum für so aufgebrachte Reaktionen gesorgt haben, dass Gunn die Szene rausgeschnitten hat. Im fertigen Film wird sie so nicht mehr zu sehen sein.

Wann startet der neue Superman-Film im Kino?

DC-Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden. Ab dem 10. Juli 2025 läuft James Gunn Superman in den deutschen Kinos.

Der Cast des neuen Superman-Films besteht neben Sampaio unter anderem aus diesen Stars und ihren Rollen:

Gunns Supermanerzählen. Stattdessen will sich der Regisseur auf die Persönlichkeit hinter den Superkräften konzentrieren und einen Helden beleuchten, der durch und durch positive Werte vertritt in einer Gesellschaft, die so eine Einstellung als altbacken und überholt ansieht.