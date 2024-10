Dieser Promi entdeckte Heidi Klum: Ohne ihn wäre sie nie zum Star geworden

Heidi Klum ist eins der bekanntesten Gesichter bei ProSieben. Ob auf dem Laufsteg oder bei GNTM – Heidi legt immer einen perfekten Auftritt hin. Kurios: Klum verdankt ihren Mega-Erfolg einem deutschen TV-Urgestein.

Heidi Klum: Supermodel, TV-Star und deutscher Exportschlager in Hollywood. Die 51-jährige GNTM-Ikone mauserte sich vom Model zum Celebrity-Starlet und blieb auch nach dem Laufsteg-Aus mega erfolgreich. Ob als exzentrische Halloween-Queen oder durch provokante Unterwäschefotos mit Tochter Leni – Klum ist ein Profi darin, im Gespräch zu bleiben. Was viele nicht wissen: Ihre Mega-Karriere verdankt sie einem berühmten Showmaster.

Heidi Klum ist einfach überall: Deutschlands bekannteste Blondine ist ein Megastar in den USA

In den USA ist sie ein gefeierter Star, hierzulande kommt Heidi Klum nicht immer gut weg. Jeder kennt sie durch Germany's Next Topmodel, wo sie seit Jahren als toughe Model-Mama TV-Nachwuchs heranzüchtet, doch ihr Ruf könnte kaum schlechter sein. Während Klum in Hollywood seit Jahren zur A-List der Hollywood-Stars gehört, zeigt sich die deutsche Presse meist weniger gnädig.

GNTM steht seit Jahren in der Kritik, außerdem eckt Klum mit gewagten Medien-Aktionen an. Ein Beispiel: So verführerisch zeigt sich die ehemalige "Victoria's Secret"-Schönheit mit ihrer Tochter Leni (20) für einen Werbeshoot:

Dass Klum lieber in Hollywood residiert, statt der Heimat treu zu bleiben, scheint manchen Fans sauer aufzustoßen. In den USA ist die Blondine ein gerngesehener Gast in Talkshows, bei uns reicht es oft nur für die Klatschspalte. Ob man Klum hasst oder liebt, ist Geschmackssache – eins steht aber außer Frage: Alle Welt will wissen, was bei Heidi passiert. Seit ihrer Ehe mit Tokio-Hotel-Rocker Tom Kaulitz bekommt die Klatschpresse gar nicht genug vom ungleichen Celebrity-Pärchen.

Ob er mit diesem Weltruhm gerechnet hätte? Thomas Gottschalk entdeckte Heidi Klum

Heute kann man es sich kaum vorstellen: Aber Heidi Klums Karriere begann tatsächlich bei Thomas Gottschalk im TV. 1992 nahm Klum als Schülerin an einem Model-Wettbewerb teil, der in Gottschalks RTL-Late Night Show gezeigt wurde. Hier gibt es den ganzen Clip zu sehen:

Klum hatte damals noch keine Ahnung von der Modelwelt, trotzdem setzte sie sich gegen tausende Gegnerinnen durch. Die damals noch dunkelblonde Schülerin machte den ersten Platz und hatte damit automatisch einen Modelvertrag in der Tasche. Mit diesem perfekten Start ins Business zog sie in die USA und arbeitete daran, ihren Erfolg immer mehr auszubauen. Als strahlender "Victoria's Secret"-Engel schwang sie sich dann in den Olymp der Supermodels auf.