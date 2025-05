Dieser wichtige Charakter fehlt noch in The Last of Us Staffel 2: Fans müssen sich bis Season 3 gedulden

Staffel 2 von The Last of Us stellt uns einige neue Figuren vor. Eine Schlüsselrolle fehlt jedoch noch. Wir verraten euch, was es mit Lev und seiner Schwester Yara auf sich hat.

The Last of Us Staffel 2 setzt genau dort an, wo Staffel 1 aufgehört hat. Nach Joels (Pedro Pascal) Massaker an den Fireflies haben er und Ellie (Bella Ramsey) sich in der Kommune von Jackson niedergelassen. Doch Joels Taten haben Konsequenzen: Abby (Kaitlyn Dever), deren Vater von Joel kaltblütig erschossen wurde, ist auf Rache aus.

Achtung, es folgen Spoiler für The Last of Us Staffel 2: Diejenigen, die das Videospiel The Last of Us Part II gespielt haben, wissen bereits, welche schockierenden Wendungen die Geschichte enthält. Obwohl Joel in Folge 2 von The Last of Us Staffel 2 brutal von Abby ermordet wird, ist ausgerechnet sie die Protagonistin für einen Großteil des restlichen Spiels.

Lev ist eine wichtige Schlüsselfigur für Abbys Geschichte in The Last of Us Part II

Nach dem Tod ihres Vaters und dem Untergang der Fireflies hat sich Abby der WLF-Miliz in Seattle angeschlossen. Das berichtet sie bereits in Episode 2, bevor Episode 3 wichtige Grundsteine für ihre weitere Geschichte legt: Die WLF, auch Wolves genannt, befinden sich nämlich in einem Krieg gegen die benachbarte Fraktion der Seraphiten, ein religiöser Kult, der vorwiegend mit Pfeil und Bogen kämpft.

Dieser Fraktion gehörte im Spiel auch der 13-jährige Lev an, bevor er und seine Schwester Yara dem Kult entfliehen. Als trans Junge wird er von den Seraphiten nicht akzeptiert. Im Spiel kommt es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen den Geschwistern und der Sekte, wobei sie Abby befreien, die zuvor in Gefangenschaft geraten war.

Von nun an gehört Lev fest zu Abbys Geschichte. Als Sidekick und Verbündeter begleitet er sie durch den folgenden Konflikt mit den Wolves und die finale Konfrontation mit Ellie. Damit bekleidet Lev eine tragende Rolle in Teil 2 des Spiels. Aber wo ist er in der Serie?

Kein Auftritt von Lev in The Last of Us Staffel 2 – Fans müssen sich bis Staffel 3 gedulden

Während andere Charaktere aus Teil 2 von The Last of Us angekündigt wurden, fehlt von Lev und Yara jede Spur im Cast. Das könnte daran liegen, dass längst eine 3. Staffel von The Last of Us bestätigt wurde.

Noch ist nicht raus, ob es insgesamt drei oder vier Staffeln von The Last of Us geben wird. Staffel 2 konzentriert sich auf Ellies Geschichte und ihre Reise nach Seattle, um Joels Tod zu rächen. Staffel 3 greift dann mutmaßlich Abbys Perspektive auf und erzählt von den Umständen, die sie zu den Wolves führten, sowie ihre anschließenden Erlebnisse mit Lev und Yara.

Das hieße, dass Lev und Yara erst für Staffel 3 gecastet werden, um Abbys Geschichte zu unterstützen. Bereits in den Spielen war es für Fans eine heftige Umstellung, plötzlich die eigentliche Antagonistin der Spiele zu verkörpern: Wir sind gespannt, wie die Serie den Perspektivwechsel meistert.