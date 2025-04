Die Seraphiten aus The Last of Us Staffel 2 erklärt: Alles, was ihr über die gefährliche Sekte wissen müsst

In Staffel 2 Folge 3 von The Last of Us werden wir mit den Seraphiten bekannt gemacht. Doch wer sind die Sektenmitglieder und was erwartet uns im Rest der Season?

Das Endzeitdrama The Last of Us hat uns schon mehrere postapokalyptische Fraktionen vorgestellt: FEDRA, die Fireflies, die Jackson-Kommune und so weiter. In der 3. Folge der 2. Staffel kam nun eine neue Gruppierung hinzu, die in der Folge noch harm- und wehrlos wirkt, in Wahrheit aber eine große Gefahr darstellt: die Seraphiten.

Im Folgenden fließen einige Informationen aus dem Videospiel The Last of Us Part II mit ein, wir werden waschechte Spoiler jedoch vermeiden.

Die Seraphiten-Sekte aus The Last of Us und ihre Prophetin

Die Seraphiten sind ein fanatischer, religiöser Kult aus dem Großgebiet Seattle, der sich zwischen 2013 und 2014 formte. Die mittlerweile verstorbene Frau, die heute als Die Prophetin verehrt wird, soll damals Visionen gehabt haben, träumte von einer gerechten Welt und war darüber hinaus sehr effektiv im Kampf gegen die Infizierten. Ihrer Überzeugung nach müsse man zu einem einfachen Leben zurückkehren, denn der Cordyceps-Pilz sei eine Strafe für die Sünden der Welt.

Das Symbol der Prophetin, das wie eine durchgestrichene Banane aussieht und an das japanische Schriftzeichen für Frau (女) erinnert, findet man überall in und um Seattle herum, wo ihre Anhänger:innen vorbeikommen. Das macht sie auch für die durch das Gebiet reisenden Ellie (Bella Ramsey) und Dina (Isabela Merced) relevant und gefährlich.

Die Mitglieder der Sekte verständigen sich durch Pfeifsignale und sind leicht durch ihre einheitliche, einfache Kleidung und ihre Narben im Gesicht zu erkennen. Man nennt sie wegen diesen auch Scars. Je nachdem, welche Seraphiten man fragt, glauben diese, dass die Prophetin nur eine weise Frau mit den richtigen Ideen war, oder aber als göttliche Gestalt über sie wacht.

The Last of Us: Seraphiten vs. Washington Liberation Front

Die Seraphiten-Sekte befindet sich in einem erbitterten Kampf gegen die militärische Washington Liberation Front, zu der Abby (Kaitlyn Dever), ihr Team und der Anführer Isaac Dixon (Jeffrey Wright) gehören, den wir bereits im Trailer zur Folge 2x04 gesehen haben. Dabei hat die WLF auf den ersten Blick einen Vorteil, da die Seraphiten nur Pfeil und Bogen sowie einfache Werkzeuge im Kampf verwenden, während die sogenannten Wölfe Zugang zu modernen Waffen haben. Doch die Sektenmitglieder verfügen über absoluten Fanatismus und eine Grundüberzeugung, die vielen Soldat:innen der Gegenseite fehlt.

So soll es auch dazu kommen, dass Militärs der WLF bekehrt werden und zu den Seraphiten überlaufen. Erwischen lassen sollten sich die Wölfe aber besser nicht von der Sekte, sonst kann es passieren, dass einem rituell die Eingeweide aus dem Bauch geschnitten werden, während man von einem Baum baumelt.

The Last of Us: Lev und Yara

Zwei wichtige Figuren aus der Videospielvorlage fehlen noch in Staffel 2 von The Last of Us und werden frühestens in Season 3 auftauchen: Die Geschwister Lev und Yara, zwei abtrünnige Seraphiten-Mitglieder, die sich mit Abby anfreunden. Lev ist ein 13-jähriger trans Junge, der nach seinem Outing aus dem Kult fliehen musste, seine ältere Schwester folgte ihm daraufhin. Im Spiel wurde Lev von dem aus The OA und Star Trek: Discovery bekannten Ian Alexander dargestellt, Yara von Victoria Grace (Zeit der Sehnsucht).

Für die Serie gecastet wurden Lev und Yara noch nicht offiziell. Da es aber in jedem Fall (mindestens) eine weitere Staffel geben wird, müsste uns die Nachricht über die Besetzung in nicht allzu ferner Zukunft erreichen.