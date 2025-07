Dieses kleine vierbuchstabige Wort, das vor 35 Jahren in diesem Kultfilm ausgesprochen wurde, reichte aus, um Millionen von Menschen tief zu bewegen

Vor 35 Jahren kam ein Kultfilm in die Kinos, der ein bestimmtes Wort prägte wie kein zweiter. Es besteht nur aus vier Buchstaben und schrieb sich in die Filmgeschichte ein.

Im Jahr 1990 zog Ghost - Nachricht von Sam weltweit zahlreiche Menschen in die Kinos und konnte gegen ein Budget von nur 22 Millionen US-Dollar über 500 Millionen wieder einspielen. Dass sich der Film schnell vom Blockbuster zum Kultfilm entwickelte, lag nicht nur an der Besetzung um Demi Moore und Patrick Swayze, sondern auch an zahlreichen Szenen und Ausdrücken, die sich in die Filmgeschichte einschrieben.

Ghost - Nachricht von Sam prägte einen Ausdruck für immer

In Ghost - Nachricht von Sam geht es um die Künstlerin Molly (Moore), dessen Verlobter Sam (Swayze) bei einem Straßenraub ermordet wird. Fortan lebt Sam als Geist in einem Limbo zwischen Leben und Tod weiter und versucht, mit Molly in Kontakt zu treten. Dies gelingt ihm schließlich mithilfe der Hellseherin Oda Mae (Whoopi Goldberg), indem diese gegenüber Molly die vier Buchstaben ausspricht, die Sam immer zu Molly sagte: "Dito."

In Flashbacks sehen wir zuvor, wie Molly Sam ihre Liebe gesteht. Anstatt jedoch mit "Ich liebe dich auch" zu antworten, entgegnet Sam der Bekundung stets mit "Dito", was sinngemäß etwa mit "Dasselbe" oder "Ich auch" gleichgestellt werden kann. Er begründet die Entscheidung darin, dass er den Ausdruck "Ich liebe dich" nicht überstrapazieren möchte – was Molly zunächst nicht verstehen kann. Letztendlich wird "Dito" jedoch zum Schlüssel der Kommunikation zwischen Molly und Sam über die Grenzen von Leben und Tod hinaus.

Am Ende des Films vertauschen sich dann die Rollen der beiden und es ist Sam, der seine Liebe an Molly mit den Worten "Ich liebe dich" bekundet, bevor er für immer das Jenseits betritt. Nun spricht Molly das Wort "Dito" als Antwort aus, was dessen sentimentalen Wert noch einmal unterstreicht und bei zahlreichen Menschen im Publikum für Tränen sorgte.

So wurde "Dito" beinahe ebenso legendär, wie die Szene, in der Molly und Sam gemeinsam an der Töpferscheibe sitzen und der Song Unchained Melody von den Righteous Brothers erklingt. Auch wenn diese Szene an Kultstatus wohl nur schwer zu übertreffen ist.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor auf unserer Schwesternseite Allociné erschienen.