Dieses Sci-Fi-Abenteuer sollte den Jurassic Park-Erfolg wiederholen, aber heute erinnert sich fast niemand mehr daran – ihr könnt es bei Amazon schauen

Kino-Erfolge rufen häufig Nachahmer auf den Plan. Auch an Steven Spielbergs Jurassic Park versuchte ein Sci-Fi-Film als Dschungel-Abenteuer anzuknüpfen. Heute ist Congo fast vergessen.

30 Jahre ist es her, dass Steven Spielberg mit Jurassic Park Film-Geschichte schrieb und Millionen Menschen ins Kino lockte. Danach versuchten viele dem actionreichen Abenteuer mit Sci-Fi-Elementen nachzueifern. Einer dieser Filme war im Jahr 1995 Congo von Frank Marshall (Arachnophobia), auch wenn sich heute kaum noch jemand an ihn erinnert.

Viele Gemeinsamkeiten: Congo wollte Jurassic Park als Sci-Fi-Abenteuer beerben

Der Abenteuer-Clou war: Congo basierte ebenfalls auf einer Buchvorlage von Jurassic Park-Autor Michael Crichton. Der Roman Expedition Kongo * erschien im Jahr 1980 volle zehn Jahre vor dem (in Deutschland zunächst als DinoPark * veröffentlichten) berühmteren Sci-Fi-Werk.



Paramount Congo wollte der neue Jurassic Park werden

In dem US-amerikanischen Film Congo verschwindet eine Expeditions-Gruppe spurlos in Zentralafrika, nachdem sie eigentlich Diamanten finden sollten, die groß und rein genug wären, um starke Laser auszustatten. Nicht zuletzt, weil unter den Vermissten auch der Sohn des Geldgebers der Mission (Tim Curry) ist, wird ein neues Team in den Dschungel entsendet. Dazu gehört auch die Ex-Verlobte des Firmensprösslings: Karen Ross (Laura Linney), einst CIA-Agentin, jetzt Wissenschaftlerin. Wichtig wird außerdem der Primatenforscher Dr. Peter Elliot (Dylan Walsh), der versucht, Gorillas das Sprechen beizubringen.

Die Ähnlichkeiten von Congo und Jurassic Park finden sich nicht nur im Vorlagen-Autor und im Genre, das Abenteuer mit Science-Fiction mischte: Auch das Regenwald-Setting, der moralisch zwielichtige Finanzier des Ausflugs und die teils skurrilen Mitglieder des Expeditions-Teams, zu dem ein Indiana Jones-Verschnitt gehört, erinnern an Spielbergs Erfolgsfilm.

Zwei Jahre nach Jurassic Park: War Congo damals ein Erfolg?

Box Office Mojo dokumentierte für Congo ein Einspielergebnis von über 150 Millionen Dollar, was als Gewinn gar nicht mal schlecht war. Auch wenn es an das Einspielergebnis von Jurassic Park, das mittlerweile bei über 1 Milliarde Dollar liegt, natürlich bei Weitem nicht herankam.

Paramount Congo hat sprechende Gorillas

Vernichtender fielen dagegen die Kritiken und Publikumsstimmen aus – mit nur 20 % bis 29 % bei Rotten Tomatoes . Diese kreideten die sperrigen Dialoge und die hanebüchene Handlung ebenso wie schlechten Effekte an. Das brachte Congo als "billigem Spielberg-Imitat" (wie die Washington Post es nannte) am Ende sieben Nominierungen für die Goldene Himbeere ein. Am Ende konnten die angriffslustigen Affen nicht dieselben Schauwerte wie ein paar Dinosaurier liefern.

Witzigerweise war Congo-Regisseur Frank Marshall später bei der 2015 gestarteten Sci-Fi-Abenteuer-Reihe Jurassic World als ausführender Produzent dabei.

Bei Amazon und mehr: Wo ihr den Jurassic Park-Nacheiferer Congo sehen könnt

Den Science-Fiction-Abenteuer-Film Congo könnt ihr bei Amazon * leihen oder kaufen. Bei MagentaTV streamt der Film sogar in der Flat.



