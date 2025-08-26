Direkt nach Hostage bei Netflix streamen: Thriller-Serie entfacht 6 Stunden pure Spannung

Wenn ihr nach den fünf Episoden der neuen Netflix-Thriller-Serie Hostage schnell Nachschub braucht, haben wir einen Tipp für euch, den ihr ähnlich durchbingen könnt.

Bei Netflix sorgt der neue Politthriller Hostage gerade für Furore in den Serien-Charts. Erstmals hat die Neuerscheinung sogar den Mega-Hit Wednesday von Platz 1 der Top 10 gestoßen. Da Hostage eine Miniserie mit nur fünf Folgen ist, suchen Fans des spannenden Formats nach dem Durchbingen wahrscheinlich direkt nach Nachschub. Wir haben da eine spannende Empfehlung für euch.

Netflix-Tipp nach Hostage: Bodyguard mit Game of Thrones-Star Richard Madden

Neben Hostage könnt ihr bei Netflix auch die britische BBC-Serie Bodyguard von 2018 streamen. Darin spielt Game of Thrones-Star Richard Madden den Kriegsveteranen David Budd, der bei einer Spezialeinheit der Londoner Polizei anheuert. Als oberstes Ziel muss er die Innenministerin Julia Montague (Keeley Hawes) beschützen.

Schaut hier noch einen Trailer zu Bodyguard bei Netflix:

Bodyguard - S01 Trailer (English) HD

Bisher umfasst Bodyguard sechs Folgen mit jeweils zwischen 57 und 75 Minuten Länge. Bei der Erstausstrahlung im britischen Fernsehen war die fesselnde Produktion sehr beliebt. So kam die Finalepisode beispielsweise laut dem Telegraph auf mehr als 17 Millionen Zuschauer:innen.

Trotzdem wurde die Thriller-Serie seit dem Ende von Staffel 1 nicht offiziell fortgesetzt. 2021 sprach Bodyguard-Schöpfer Jed Mercurio laut The Sun zuletzt darüber, dass es keine konkreten Pläne für eine 2. Staffel gäbe und er generell nicht darüber sprechen dürfe. Sieben Jahre nach Season 1 stehen die Chancen für Nachschub also nicht allzu gut.

Hört den Podcast: Warum die Pausen zwischen Staffeln so lang sind

Fast 1000 Tage liegen zwischen der ersten und der zweiten Staffel von Wednesday mit Jenna Ortega. Mit dieser langen Wartezeit sind Fans des Netflix-Hits nicht allein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären wir, warum manche Serien besonders darunter leiden, und welche Gründe dahinterstecken. Die langen Wartezeiten sind nämlich nicht nur auf die Coronavirus-Pandemie und den Doppelstreik in Hollywood 2023 zurückzuführen.