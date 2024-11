Disney-Klassiker verstört seit 84 Jahren Kinder: Neue Horror-Version will mit Slasher-Legende alles noch schlimmer machen

Nach Winnie Puuh und Bambi soll nun auch Pinocchio zum Horror-Monster werden. Für den Cast des Slasher-Films konnte man sogar eine Genre-Legende gewinnen.

Disneys Animationsklassiker Pinocchio von 1940 ist ganz schön harte Kost, wenn man ein sensibler Dreikäsehoch ist. Verschleppte Kinder, bizarrer Body-Horror mit Eselverwandlungen und nicht zu vergessen das Verschwinden im Schlund eines Wals. Das dachten sich auch die Macher der Reihe Twisted Childhood Universe und haben sich das italienische Märchen vom Puppenjungen für eine Grusel-Neuauflage namens Pinocchio Unstrung zur Brust genommen.

Pinocchio als Horror-Film: So gruselig ist die Holzpuppe als Slasher

Unter dem Titel Pinocchio Unstrung wird die finstere Kindergeschichte unter Regie von Rhys Frake-Waterfield zum ausgewachsenen Horror. Einen ersten Beweis dafür liefert die unheimliche Animatronik-Puppe vom perfiden Pinocchio, die einem schon jetzt das Fürchten lehren kann. Was wohl los ist, wenn sie erst von der Marionetten-Leine gelassen wird? Mit einer Nasenlanze kann man sicherlich einiges an Schaden anrichten.

Neben Richard Brake (der Night King aus Game of Thrones) als Puppenspieler Gepetto bestätigte Variety nun noch eine absolute Horror-Legende im Cast: Der als Alptraum-Slasher berüchtigte Robert Englund wirkt im Film mit und vertont die sprechende Grille.

In Pinocchio Unstrung geht es um einen Jungen namens James (Cameron Bell), der die scheinbar magische Holzpuppe seines Großvaters Gepetto kennenlernt. Dann macht James jedoch einen großen Fehler: Er zeigt dem naiven Holzpüppchen die grausame Welt, die Pinocchio kurzerhand von allen bösen Dingen befreien will.

Das Konzept eines Horror-Pinocchios ist übrigens nicht neu: Schon 1996 gab es mit Pinocchio - Puppe des Todes einen ganz ähnlichen Film über die Figur, die längst in der Public Domain ist und somit von jedermann ohne Lizenz verwendet werden darf.

Das Twisted Childhood Universe macht eure Kindheit zur Horror-Show

Pinocchio Unstrung wird kommendes Jahr der fünfte Film aus dem Filmkosmos der pervertierten Kindergeschichten sein. Den Anfang machte Winnie the Pooh: Blood and Honey, der entstand, nachdem die Geschichte über den lieben Disney-Bären Winnie Puuh 2022 gemeinfrei wurde. Die Fortsetzung Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2 kam dieses Jahr heraus.

Vernichtende Kritiken hielten den Horror-Honigliebhaber nicht davon ab, einiges an Buzz für das Gimmick-mäßige Slasher-Universum zu generieren, sodass bereits viele weitere Titel für das Twisted Childhood Universe angedacht sind:

Peter Pan's Neverland Nightmare (2025)

Bambi: The Reckoning (2025)

Pinocchio Unstrung (2025)

Poohniverse: Monsters Assemble (2025)

Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 3 (2025)

Awakening Sleeping Beauty (?)

Snow White Returns (?)

Tigger's Return (?)

Tinker Bell (?)

Alice & The Mad Hatter (?)

Einen konkreten Starttermin hat Pinocchio Unstrung noch nicht.