Disneys Herr der Ringe-Konkurrenz: Erster Trailer bringt 24 Jahre alten Fantasy-Klassiker zurück

Zwischen Der Herr der Ringe und Game of Thrones erwartet uns dieses Jahr noch ein weiteres großes Fantasy-Highlight im Serienbereich. Disney+ hat den ersten Trailer zur Willow-Serie enthüllt.

Bisher sah es so aus, als würden Amazon Prime und HBO in der zweiten Hälften 2022 einen unerbittlichen Kampf um die größte Fantasy-Serie des Jahres miteinander führen. Neben Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht und dem Game of Thrones-Ableger House of the Dragon erwartet uns allerdings ein drittes Fantasy-Highlight.

Die Rede ist von Willow bei Disney+, der Fortsetzung des gleichnamigen Films aus dem Jahr 1988 über den titelgebenden Nelwyn Willow Ufgood (Warwick Davis). Einmal mehr findet sich dieser in einem Abenteuer wieder, in dem es um böse Mächte, fantasievolle Kreaturen und jede Menge Magie geht, wie der erste Trailer beweist.

Fantasy-Highlight: Erster Trailer zu Willow auf Disney+

Die Willow-Serie ist mehreren Jahre nach der Handlung des Films angesiedelt und wird viele neue Figuren einführen. Jonathan Kasdan (Solo: A Star Wars Story) und Wendy Mericle (Arrow) fungieren als Showrunner und sind somit für die Serienerweiterung des magischen Willow-Universums auf Disney+ verantwortlich.

Erdacht wurde dieses Universum von niemand Geringerem als George Lucas. Damit handelt es sich bei Willow um die dritte Lucasfilm-Marke, die von Disney für eine neue Generation abgestaubt wird. Bisher fokussierte sich das Studio auf den Ausbau des Star Wars-Franchise sowie die Produktion eines neuen Indiana Jones-Films.

Neben Warwick Davis gehören folgende Namen zum Cast:

Willow startet amauf Disney+.

Wer neben Herr der Ringe und Harry Potter weitere außergewöhnliche Welten, Figuren und Geschichten entdecken will, bekommt hier zehn starke Streaming-Empfehlungen zu Fantasy-Filmen, die aktuell bei Netflix, Amazon und Disney+ gehören.

