Doctor Strange 2 hat mehr "riesige Überraschungen" als Spider-Man: No Way Home, Endgame und Infinity War zusammen

Doctor Strange 2 verspricht, ein ganz besonderer Marvel-Film zu werden. In einem Punkt soll er sogar die größten MCU-Hits übertreffen. Ob ihm das wirklich gelingt, bleibt jedoch abzuwarten.

Als Doctor Strange in the Multiverse of Madness angekündigt wurde, wirkte der Film auf den ersten Blick wie eine gewöhnliche Fortsetzung. Spätestens nach den ersten Trailern ist jedoch klar, dass uns hier einer der ambitioniertesten Filme aus dem Marvel Cinematic Universe erwartet. Nicht zuletzt spielt einmal mehr das Multiversum verrückt.

Doctor Strange 2 soll MCU-Giganten wie Avengers und Spider-Man übertreffen.

Damit nicht genug: Ausgehend von einem neuen Gerücht, soll der zweite Doctor Strange-Film sogar die größten MCU-Hits der vergangenen Jahre übertreffen. Das berichtet der Insider John Campea, wie The Direct in einem Beitrag festhält. Marvel fährt aufgrund der bevorstehenden Überraschungen offenbar eine sehr strenge Spoiler-Politik.

Campea zitiert seine Quelle wie folgt:

In Doctor Strange 2 gibt es mehr riesige Überraschungen als in Infinity War, Endgame und Spider-Man: No Way Home zusammen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Doctor Strange 2 schauen:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - Trailer (Deutsch) HD

Wo Avengers 3: Infinity War mit dem verheerenden Schnipser endete, der die Hälfte des Universums auslöschte, drehte sich Avengers 4: Endgame um die Frage, wie die Tat von Bösewicht Thanos rückgängig gemacht werden kann. Spider-Man: No Way Home vereinte derweil drei Spidey-Generationen auf der großen Leinwand.



Da stellt sich durchaus die Frage, was Doctor Strange in the Multiverse of Madness zu bieten hat, um die MCU-Vorgänger zu übertreffen. Ein Blick in die Gerüchteküche gibt uns eine grobe Vorstellung: Tom Cruise als Iron Man-Variante, ein neuer Wolverine und noch mehr verrückte Multiversums-Cameos – hier scheint sehr viel möglich.

Wann startet Doctor Strange 2 in den Kinos?

Schon in wenigen Wochen werden wir herausfinden, was davon wirklich stimmt und was nicht. Doctor Strange in the Multiverse of Madness startet am 4. Mai 2022 in den deutschen Kinos.

Marvel-Podcast: Wie gut ist die Moon Knight auf Disney+?

Das Marvel Cinematic Universe stellt einen neuen (Anti-)Helden vor. Wir diskutieren im Moviepilot-Podcast Streamgestöber über die ersten Folgen von Moon Knight.

Im Podcast widmen wir uns der Frage: Macht Moon Knight wirklich alles anders als die anderen MCU-Serien auf Disney+? Oder lohnt sich die düstere Charakterstudie mit Oscar Isaac nur für eingefleischte Marvel-Fans?



Auf welche Überraschungen hofft ihr in Doctor Strange 2?