Doctor Strange 2 zeigt etwas, das wir seit 14 Jahren nicht mehr im MCU gesehen haben

Doctor Strange 2 hat in den USA eine Altersfreigabe erhalten, die mit zwei Worten für Aufsehen sorgt. Offenbar haben wir es mit dem unheimlichsten MCU-Film seit 2008 zu tun. Doch was bedeutet das wirklich?

Wird Doctor Strange in the Multiverse of Madness der große Horrorfilm im Marvel Cinematic Universe? Seit Ankündigung des Projekts ranken sich diverse Gerüchte um den Gruselgehalt der Fortsetzung, die Benedict Cumberbatch in einen Multiversums-Albtraum schickt. Nicht zuletzt sitzt ein Horrormeister auf dem Regiestuhl.

Sam Raimi ist nicht nur für die Spider-Man-Filme mit Tobey Maguire bekannt. Lange bevor er Marvel-Comics auf die große Leinwand brachte, machte er sich als kreativer Kopf der blutgetränkten Tanz der Teufel-Reihe ein Namen. Viele Fans hofften, dass er ein paar schaurige Einstellungen auch in seinen großen MCU-Film schmuggeln kann.

Die Altersfreigabe von Doctor Strange 2 in den USA

Wie Comic Book berichtet, hat Doctor Strange 2 in den USA von der MPA (Motion Pictures Association) die Altersfreigabe PG-13 erhalten, was in Deutschland ungefähr einer FSK 12 entspricht. Das nimmt natürlich jegliche Hoffnung auf echten Horror. Alle 27 vorherigen MCU-Filme haben in die gleiche Altersfreigabe in den USA erhalten.

Hier könnt ihr den Trailer zu Doctor Strange 2 schauen:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - Trailer (Deutsch) HD

Sehr viel düsterer dürfte Doctor Strange 2 damit nicht ausfallen. Dennoch gibt es ein spannendes Detail zu entdecken, wenn wir uns die Begründung für die Altersfreigabe anschauen:

Rated PG-13 for intense sequences of violence and action, frightening images, and some language.

Die "intensiven Sequenzen mit Gewalt und Action" sind im MCU nichts Neues. In verschiedenen Variation lässt sich diese Formulierung bei jedem Film aus dem Franchise finden. Auch die Sprache wurde bei der Prüfung einiger MCU-Filme von der MPA angemerkt, in der Vergangenheit häufiger als noch vor ein paar Jahren.

Dass Doctor Strange 2 aber mit "erschreckende Bilder" aufwartet, sorgt durchaus für Aufsehen. Seit 2008 hat es dieses Urteil nicht mehr bei einem MCU-Film gegeben. Der letzte war Der unglaubliche Hulk mit Edward Norton, der mit reichliche Action und ein paar unheimlichen Verwandlungen aufwartete. Immerhin.

Doctor Strange 2 bewegt sich auf dem gleichen Horrorlevel wie Der unglaubliche Hulk und Morbius

Selbst wenn sich Doctor Strange 2 für MCU-Verhältnisse ein bisschen aus der Komfortzone zu wagen scheint, sollten wir uns nicht auf allzu viel Horror einstellen, wie etwa der Vergleich mit der jüngsten im Kino gestarteten Comicverfilmung zeigt. Auch Morbius aus dem Hause Sony hat aufgrund von "erschreckenden Bildern" ein PG-13-Rating erhalten. Wirklich angsteinflößend ist der Film aber nicht.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness startet am 4. Mai 2022 im Kino.

Marvel-Podcast: Wie gut ist die Moon Knight auf Disney+?

Das Marvel Cinematic Universe stellt einen neuen (Anti-)Helden vor. Wir diskutieren im Moviepilot-Podcast Streamgestöber über die ersten Folgen von Moon Knight.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast widmen wir uns der Frage: Macht Moon Knight wirklich alles anders als die anderen MCU-Serien auf Disney+? Oder lohnt sich die düstere Charakterstudie mit Oscar Isaac nur für eingefleischte Marvel-Fans?



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Glaubt ihr, dass Doctor Strange 2 wirklich erschreckend ist?