"Drei Krankenwagen an einem Freitag": Als Saw III ins Kino kam, musste dreimal in einer Nacht der Notruf gerufen werden

Saw III brachte buchstäblich den Horror: Als der Film in den Kinos anlief, sorgte er für Panik bei seinem Publikum und ließ die Notrufleitung förmlich glühen.

Im Jahr 2006 erlebten Kinos ein verstörendes Phänomen: Während Saw III über die Leinwand lief, klappten diverse Besucher:innen zusammen. Für manche musste sogar der Notruf kontaktiert werden.

Die Saw III-Panik wurde zu einer echten Gefahr

Wie ein Artikel von BBC News aus dem Jahr 2006 verriet, wurde der Start des dritten Teils der Saw-Filmreihe zu einer Herausforderung für Kinos. Die bekannte Saw-Reihe lief in 10 Teilen von 2004 bis 2023 und ist nichts für schwache Nerven.

In besagter Filmreihe entführt eine unheimliche Figur namens Jigsaw (deren Hintergründe erst im Verlauf der Reihe enthüllt werden) Menschen und testet ihren Lebenswillen, indem er sie grausamen Folterspielen unterwirft.

Auch Kinogänger:innen- und Mitarbeiter:innen wurden quasi unfreiwillig getestet. Die Rede war von zahlreichen Fällen in verschiedenen Kinos Großbritanniens, bei denen Besucher:innen jeglichen Alters und Geschlechts wegen Saw III in Ohnmacht fielen.

In einem besonders schweren Fall in einer Freitagnacht waren Kino-Mitarbeiter:innen gezwungen, den Notruf dreimal hintereinander zu betätigen. Anscheinend konnten die Betroffenen aber zeitnah wieder entlassen werden.

Für das Team des Notrufs trotzdem gefährlich, da der Freitag als hektische Zeit für Einsatzkräfte gilt. So kommentierte Matthew Ware, Sprecher des East of England Ambulance Service:

Drei Krankenwagen an einem Freitag aus dem System zu nehmen, könnte ein Problem darstellen.

Und schlussfolgerte:

Wenn Sie wissen, dass sie zimperlich sind, sollten Sie nicht hingehen.

Wie wir heute wissen, hat der heftige Nebeneffekt von Saw III der Reihe insgesamt nicht geschadet. Zum Zeitpunkt ihres Erscheinens führte er britische und nordamerikanische Kino-Charts an und setzte sich in 7 nachfolgenden Teilen fort.

Wo könnt ihr Saw III schauen?

Saw III sowie sämtliche weitere Saw-Teile findet ihr unter anderem bei Netflix im Streaming-Abo. Ein 11. Teil ist für diesen Herbst im Kino angekündigt.