Dreiste Harry Potter-Kopie aufgetaucht: Sie geht 42 Stunden, ist extrem peinlich und ihr könnt sie komplett bei YouTube schauen

Harry Potter wird als Marke normalerweise stark geschützt, doch es existiert eine 42-stündige Verfilmung, die J.K. Rowlings Geschichte dreist kopiert und als ihre eigene ausgibt.

Harry Potter und der Stein der Weisen verfilmte 2001 das erste J.K. Rowling-Buch um den kleinen Harry, der erfährt, dass er ein Zauberer ist und auf die magische Schule Hogwarts kommt. In Indonesien entstand 18 Jahre später die Geschichte "Alfa", in der ein Junge sein zauberhaftes Erbe entdeckt und daraufhin auf eine magische Schule geht. Zufall? Oder ein dreister Klon, der (bislang unbehelligt) auf der Harry Potter-Welle mitschwimmt?



Indonesische Harry Potter-Kopie gibt Ähnlichkeiten als Zufall aus

Manchmal braucht es etwas länger, bis ein Plagiat entdeckt wird. Oder bis es groß genug wird, um vom Marken-Inhaber geahndet zu werden. Hinter der unautorisierten Harry Potter-Variation Alfa steckt die indonesische Produktionsfirma MD Entertainment . Und die scheint in den letzten vier Jahren dem Auge der Harry Potter-Copyright-Wächter entgangen zu sein.

"Jegliche Ähnlichkeiten dieser Geschichte zu Figuren und Orten sind purer Zufall", heißt es am Anfang jeder der 40 Folgen grob übersetzt. Doch wenn der bei Tante und Onkel lebende Protagonist eine zauberhafte Schuleinladung erhält, die seine Verwandten zerreißen, um anschließend von Eulenpost bombardiert zu werden, sollte schon nach 3 Minuten klar sein, dass die Parallelen etwas zu offenkundig sind, um als Zufall durchzugehen.

Hier könnt ihr alle 42 Stunden der Harry Potter-Kopie Alfa schauen:

Auch die billigen Sets und schlechten Effekten können nicht darüber hinwegtäuschen, dass Harry Potters brillenloser Zwilling das Abenteuer seines Vorgängers durchlebt. Ein paar "Highlights" in der ersten Folge:

Der Nicht-Harry-Potter erhält seinen Zauberstab aus einer Banane auf einem Fruchtmarkt statt in der Winkelgasse (Minute 10)

auf einem Fruchtmarkt statt in der Winkelgasse (Minute 10) Statt im Hogwarts-Express trifft er Pseudo-Ron und -Hermine in einem Achterbahn-Waggon (Minute 18)

(Minute 18) Unter dem starren Blick des Snape-Ersatzes und dem gütigen Auge des weiß-gekleideten Fast-Dumbledores teilt ein sprechender Hut die Hauptfigur in sein Haus ein (Minute 30)

die Hauptfigur in sein Haus ein (Minute 30) Flug-Unterricht samt Schnatz und bösem Malfoy auf ... fliegenden Riesen-Lollis (Minute 37)

Wenn plötzlich dreiköpfige Drachen auftauchen oder der bartlose Hagrid eine Tür kaputt niest, füllt die indonesische Serie ihre Handlung durchaus noch mit eigenen Ideen auf – nur ob es das besser macht?

Dieser Zusammenschnitt zeigt euch die "schönsten" Momente aus 42 Stunden Fake-Harry-Potter

Wer keine Lust fast zwei Tage seines Lebens mit dem Anschauen aller Folgen des Harry Potter-Rip-offs zu verschwenden, kann sich auch die kurzen Videos des TikTokers matthewables ansehen, der ein paar Vergleiche zum Original zieht:

Amüsant ist es allemal, sich durch die wenig verschleiterte indonesische Harry Potter-Version zu klicken. Nur Untertitel gibt es bei YouTube leider keine.

Für eine hochwertige Neuauflage müssen wir deshalb wohl auf die offizielle Harry Potter-Serie warten, die aktuell in Planung ist.





