Harry Potter-Star Daniel Radcliffe bezieht Stellung zur neuen Serie und seinem Nachfolger

Eine neue Harry Potter-Serie kommt. Doch was sagen die Original-Stars zu dem Remake? Daniel Radcliffe, der Harry als erstes verkörperte, äußerte sich nun dazu.

Die Neuverfilmung der Harry Potter-Bücher als Serie für den Streaming-Dienst Max (ehemals HBO Max) steht noch ganz am Anfang, wird aber definitiv in ein paar Jahren kommen. Ist das eine völlig falsche Idee oder eine Chance, die Filme zu verbessern? Die Meinungen gehen auseinander, aber jetzt hat auch Harry Potter-Darsteller Daniel Radcliffe höchstpersönlich konkrete Worte zu den Remake-Plänen gefunden.

Daniel Radcliffe hat die Harry Potter-Serie vorhergesehen

Obwohl Daniel Radcliffe acht Filme lang das Gesicht des wohl berühmtesten Zauberlehrlings der Welt war, meldet er keinen Anspruch auf die Rolle an. In einem Interview mit Deadline äußerte er sich zum Harry Potter-Neustart als Serie:

Harry Potter ist ein zu großes literarisches Phänomen, um nach unserer Film-Reihe aufzuhören. Ich wusste irgendwie immer, dass das passieren würde. [...] Ich denke, Harry Potter war es immer vorherbestimmt, wie Sherlock Holmes zu werden. Die Menschen, die [den ersten Sherlock-Darsteller] Basil Rathbone sahen, sagten wahrscheinlich auch: 'Niemand anderes kann je diese Rolle verkörpern' [...] Aber es passierte.

Warner Harry Potter-Ablösung: Wer wird der neue Daniel Radcliffe?

Dabei leugnet Daniel Radcliffe nicht, dass seine Gedanken schon häufiger um den Jungdarsteller kreisten, der ihn als Harry Potter ablösen wird. Schließlich kann niemand all das, was diese Rolle mit sich bringt, so gut nachvollziehen wie er:

Die Rolle wird an jemand anderen übergeben. Es ist ein seltsamer Gedanke für mich, dass gerade ein 8-jähriges Kind da draußen ist, dessen Leben sich in ein paar Jahren verändern wird. In diese Richtung geht mein Gehirn auf jeden Fall. Aber ich denke, dass die Filme, oder in diesem Fall die Serie, weitergeht, war ziemlich unvermeidbar.

Wird Daniel Radcliffe zur neuen Harry Potter-Serie zurückkehren?

In der Vergangenheit distanzierten Emma Watson und Daniel Radcliffe sich von Harry Potter, indem sie ihre Karrieren in andere Richtungen trieben und ihre Stimmen gegen die Aussagen von Schöpferin J.K. Rowling erhoben. Trotzdem interessiert viele natürlich die Frage eines potenziellen Cameos von Daniel Radcliffe in der Harry Potter-Serie:

Ich denke nicht, [dass ich einen Gastauftrit haben werde,] nein. Vor allem deshalb, weil alles, was ich über die Serie gelesen habe, zeigt, dass es ein frischer Neuanfang werden soll. Da wäre es wahrscheinlich seltsam, wenn ich vorbeischauen würde.

Daniel Radcliffe verneint seinen erneuten Harry Potter-Auftritt also, auch wenn die Art, wie er das tut, nicht mehr so vehement klingt, wie noch in der Vergangenheit. Ist das pure Höflichkeit oder eine versteckte Sag-niemals-nie-Reaktion? Wir werden es in den nächsten Jahren herausfinden. Die Harry Potter-Serie wird frühestens 2025 kommen.

Podcast: Ist die Harry Potter-Serie wirklich eine gute Idee?

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt wurde sie bestätigt: Die erste Serie in der Geschichte von Harry Potter wird produziert. Fans reagieren jedoch gespalten.

Im Podcast beantworten wir wichtige Fragen rund um die Serie, an der Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling beteiligt ist. Darunter: Warum wird Rowlings Beteiligung so kritisiert. Und was sind die Vor- und Nachteile einer Neuverfilmung der Bücher?

