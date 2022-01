Dschungelcamp 2022 mit neuem Drehort: Sendetermine, bestätigte Stars und alle weiteren Infos

Alles neu beim Dschungelcamp: Wir stellen euch die Besetzung von Ich bin ein Star, holt mich hier raus! 2022 vor. Außerdem verraten wir den IBES-Start und die Sendetermine.

Die neue Dschungelcamp-Staffel hat das Go. Wenn nichts absolut Unvorhergesehenes passiert, wird Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! 2022 stattfinden, wie RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner DWDL mitteilte. Es bleibt also aller Voraussicht nach bei einem Jahr Pause für die beliebteste Reality-Show des Landes.

Nun geht es an die IBES-Vorbereitungen. Erfahrt hier, wann das Dschungelcamp 2022 startet sowie die Sendetermine für IBES. Wir erklären außerdem, wo ihr das Dschungelcamp schauen oder streamen könnt. Und natürlich stellen wir die bisher bestätigten und unbestätigten Teilnehmer:innen der Show mit Bildern vor.

Alle Sendetermine für das Dschungelcamp: Wann startet IBES 2022?

Start und Camp-Einzug - Folge 1: Freitag, 21.01.2022, 21.30 Uhr

Folge 3: Sonntag, 23. Januar 2022

Folge 4: Montag, 24. Januar 2022

Folge 5: Dienstag, 25. Januar 2022

Folge 6: Mittwoch, 26. Januar 2022

Folge 7: Donnerstag, 27. Januar 2022

Folge 8: Freitag, 28. Januar 2022

Folge 9: Samstag, 29. Januar 2022

Folge 10: Sonntag, 30. Januar 2022

Folge 11: Montag, 31. Januar 2022

Folge 12: Dienstag, 01. Februar 2022

Folge 13: Mittwoch, 02. Februar 2022

Folge 14: Donnerstag, 03. Februar 2022

Folge 15: Freitag, 04. Februar 2022

Finale - Folge 16: Samstag, 05. Februar 2022, 22.15 Uhr

Überdies wandert die Nachbesprechung "Die Stunde danach" jetzt komplett ins Hauptprogramm und läuft nahtlos im Anschluss an die Show bei RTL. Moderatorin Angela Finger-Erben kriegt durch Ex-Teilnehmerin Olivia Jones Unterstützung.



Welche Teilnehmer:innen sind bisher bestätigt? Bilder der Kandidaten

Die drei folgenden Teilnehmer konnten sich bereits vor einem Jahr beim IBES-Ersatz Die große Dschungel-Show qualifizieren bzw. wurden im Rahmen dieser bekanntgegeben.

Filip Pavlovic, Reality-Star (Die Bachelorette)

Harald Glööckler, Designer

Lucas Cordalis, Sohn von Costa Cordalis, Ehemann von Daniela Katzenberger

Gerüchte: Das sind wohl die weiteren Teilnehmenden fürs Dschungelcamp

Cosimo Citiolo (Reality-Star)

Eric Stehfest (aus GZSZ)

Manuel Flickinger (aus Prince Charming)

Linda Nobat (aus Der Bachelor)

Janina Youssefian (Model, Reality-Star)

Anouschka Renzi (Schauspielerin)

Tina Ruland (aus unter anderem Manta, Manta)

Außerdem dabei: Christin Queenie/Okpara (aus Are you the One)



Neuer Drehort: Welche Änderungen gibt es beim Dschungelcamp 2022?

So ganz ohne Änderungen aufgrund der Pandemie geht es dann doch nicht. Am spürbarsten für das Publikum wird der Schauplatzwechsel sein. Erstmals findet das Dschungelcamp nicht in Australien statt. RTL verlegt die Show nach Südafrika, wo auch bereits die australische Variante ausgetragen wurde.

Südafrika ist der deutschen Zeit nur um eine Stunde voraus. Das bedeutet im Vergleich zu den bisherigen Staffeln eine große Umgewöhnung. Die australische Location ist der deutschen Zeit stets 9 Stunden voraus gewesen. Wie genau RTL diesen veränderten Rhythmus lösen will, ist bisher nicht bekannt. Gegenüber DWDL ist von "Veränderungen in den Arbeitsabläufen" die Rede. "Sonja [Zietlow] und Daniel [Hartwich] werden beispielsweise im Dunkeln moderieren", sagt Markus Küttner.

Wo kann ich das Dschungelcamp 2022 streamen und im Fernsehen schauen?

Wie immer überträgt RTL sämtliche Folgen live. Außerdem könnt ihr die Folgen beim hauseigenen Streamingdienst RTL+ jederzeit nach schauen.

