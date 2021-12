5 komplett bizarre Reality-Serien, die dieses Jahr wirklich bei Netflix erschienen sind

Das Reality-Jahr bei Netflix war wild. Und sexy. Wir konnten Monstern beim Daten zusehen und Paris Hilton beim Kochen. Ein Rückblick auf die bizarrsten Neustarts.

Love is Blind, Finger Weg, The Goop Lab: Der Reality-Sektor explodiert bei Netflix synchron zum Reality TV-Output der Fernsehsender. Eine Reality-Show ist günstiger zu produzieren und kann genauso, wenn nicht sogar erfolgreicher werden als eine aufwendige Fantasy-Serie – denn Menschen gucken einfach gerne anderen (echten) Menschen zu. Das hat sich nicht geändert, aber die Ansprüche werden höher. Um Erfolg zu haben, muss eine Show-Idee gut sein. Oder originell. Oder beides, aber das ist schon sehr viel verlangt.

Warum gibt es so viele bizarre Reality-Serien bei Netflix?

Es ist die Aufgabe von Reality-TV, aus der normalen Realität mehr herauszukitzeln, als sie unter gewöhnlichen Umständen hergibt. Sagen wir es, wie es ist: Menschen sind eigentlich langweilig. Es braucht Konzepte, um sie interessante und verrückte Dinge tun zu lassen. Die Zeiten sind vorbei, als man einfach ein paar schrille Typen in einen Container stecken und eine Kamera laufen lassen konnte.

Netflix erwies sich in den letzten Jahren als wahres Biotop für bizarre Reality-Stoffe. Wer eine halbwegs durchführbare (und kostengünstige) Idee in einem Satz zusammenfassen kann, kommt in der Regel damit durch. Im Rahmen unseres Jahresrückblicks haben wir hier die witzigsten, abwegigsten und bizarrsten neuen Shows zusammengestellt, die wirklich bei dem Streaming-Dienst erschienen sind.

Ehrenwerte Erwähnungen: Hochzeit oder Haus und Bestattungen à la Bernard.



Das sind die 5 bizarrsten Reality-Shows bei Netflix aus 2021

Netflix-Reality Nummer 1: Sexy Beasts

Sexy Beasts - S01 Trailer (English) HD

Genre : Dating

: Dating Worum geht es? Den Kampf gegen Oberflächlichkeit bei der Partner:innensuche. Singles kriegen in Sexy Beasts Tier- und Monstermasken übergestülpt und sollen quasi durch den animalischen Filter das innere Wesen ihres Gegenübers besser erkennen und so wirklich wahre Liebe finden. Blöd nur, dass unter den Masken durchgehend normschöne Menschen stecken und das Konzept damit ad absurdum geführt wird. Außerdem fanden wir Sexy Beasts ziemlich langweilig.

Netflix-Reality Nummer 2. Cooking with Paris

Cooking with Paris - S01 Trailer (English) HD

Genre : Kochen (mit Paris)

: Kochen (mit Paris) Worum geht es? Nachdem die (Boulevard)Welt in den letzten 2 Jahrzehnten nichts lieber tat, als Paris Hilton zu demütigen, erlebt eine der größten und einflussreichsten Reality-Persönlichkeiten jetzt ihren zweiten Frühling. Cooking With Paris setzt ganz auf das entrückt weltfremde Wesen der Hotelerbin und Geschäftsfrau und kontrastiert es mit einer profanen Tätigkeit wie Kochen. Paris brutzelt in einer Luxusküche gekleidet in umständliche Haute Couture und zusammen mit Persönlichkeiten wie Kim Kardashian und Saweetie. Beim Burgerbraten kommt auch mal ein mit Strasssteinen besetzter Pfannenwender zum Einsatz.

Mehr Reality bei Netflix: Wie war eigentlich die 2. Staffel Tiger King?

Netflix-Reality Nummer 3: Metallkunst: Showdown am Schweißgerät

Metal Shop Masters - S01 Trailer (English) HD

Genre : Handwerk

: Handwerk Worum geht es? Schweißen, Schweiß, Metall. Der Titel sagt eigentlich alles. In Metallkunst: Showdown am Schweißgerät schweißen sieben Schweißer:innen um die Wette, um in die ewigen Schweißgründe einzugehen, was übersetzt bedeutet: Sie, "die besten ihres Fachs", können 50.000 Dollar gewinnen. Mehr Special-Interest ist eigentlich nicht möglich, Netflix geht auch in die Nischen. Diese Show könnte ohne Probleme beim "Männersender" DMAX laufen. Der Guardian beschreibt Metallkunst als Anti-Back-Show und ja, das trifft es ganz gut.

Netflix-Reality Nummer 4: Insiders

Insiders: Trailer 1 Spanisch (HD)

Genre : Spiele-Show, soziales Experiment

: Spiele-Show, soziales Experiment Worum geht es? Einen modernen Klassiker des Reality-TV der zweiten Generation: Die Vorspiegelung falscher Tatsachen zwecks Überrumpelung der ahnungslos Teilnehmenden. Im spanischen Insiders glauben die Kandidat:innen, sie nehmen an einer Casting-Show teil. Tatsächlich spielen sie um 100.000 Euro. Der Clou: Die Kamera läuft die ganze Zeit mit, das wissen die Personen aber nicht. Die Show soll Unterschiede offenlegen: Wie verhalten sich die unwissenden Spieler:innen, wenn sie gefilmt werden. Und wie, wenn sie glauben, nicht gefilmt zu werden.

Netflix-Reality Nummer 5: The Future Diary – Schaut den Trailer

The Future Diary - Trailer 1 (English) HD

Genre : Dating, Experiment

: Dating, Experiment Worum geht es? Diese japanische Reality-Show ist definitiv geskriptet. In The Future Diary erhalten zwei vollkommen fremde Menschen ein Tagebuch, das ihnen den Verlauf einer Liebesgeschichte vorgibt. Die romantische Geschichte müssen beide daraufhin gemeinsam in der Realität ausleben. Wir sprechen hier über einen Nicholas Sparks-Film mit allen Höhe und Tiefen. Die große Frage: Endet der ultimativ romantische, aber eben vorgegebene Verlauf der Geschichte in wahrer Liebe zwischen dem Paar?

Die 21 besten Serien 2021 - Der Jahresrückblick als Podcast

Das Serienjahr 2021 hat viele Highlights hervorgebracht. Weil es bei dem breiten Angebot von Netflix, Amazon, Apple TV+, Sky und Disney+ aber nicht immer einfach ist, den Überblick zu behalten, stellen wir euch rückblickend vor, was ihr nicht verpassen solltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der Top 21 des Jahres 2021 befinden sich dabei neue Serien wie WandaVision und Arcane sowie neue Staffeln von Ted Lasso und Cobra Kai. Von Animationserien über Dramas und Krimis bis zu Horror, Fantasy und Science-Fiction ist garantiert für alle etwas dabei.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.